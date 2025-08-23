Даже без Путина Россия не остановится

Почему нельзя отдать Донецкую область, "чтобы Путин успокоился и наступил мир"? Потому же, почему нельзя и Херсонскую с Запорожской.

Просто никто на этом не успокоится и мир не наступит. Короткое перемирие. И никакие гарантии не помогут.

Потом Кремль (даже без Путина) прожует и проглотит полученное. И захочет: Павлоград, а потом и Днепр. Харьков сразу. И Одессу. Сумы и Чернигов окажутся почти в окружении. Винницу сдадут досрочно местная полиция и ждуны, которые уже сейчас побеждают ТЦК. Там картинка вообще очень напоминает Донецк 2014 года.

Ну а дальше? На высшем уровне обсудим судьбу Киева? У тех, кто предлагает что-то просто отдать без боя — есть в голове точка, дальше которой отступать нельзя? Потому что у оккупантов в голове такой границы нет. Ни по Донецкой области, ни по Киевской…

Источник — Facebook Кирилл Сазонов.