Часть Украины засыпало снегом посреди мая: невероятные фото и видео

В ближайшие дни ожидать потепления не стоит

В западной части Украины погода 11 мая принесла неожиданный, как для последнего месяца весны, настоящий зимний сюрприз. Прикарпатье засыпало снегом, а температура воздуха опустилась ниже 5 градусов.

Информация об этом была опубликована в пресс-службе ГСЧС Ивано-Франковской области, а также в местных пабликах в социальной сети. Спасатели говорят, что гору Поп Иван заснежило сегодня.

"На 07:25, 11.05.2025 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена, падает снег. Ветер северный 6 м/с. Температура воздуха -6°С. В течение суток выпало около 5 см. снега", — пишут горные спасатели Прикарпатья.

В сети пишут, что село Яблоницу на Ивано-Франковщине также накрыло снегом.

Буковель также сейчас засыпает снегом.

Украинский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале показал дорогу к Буковели. На кадрах можно заметить, что из-за сильного снега уже плохо видно дорогу.

Львовскую область сегодня также не обошла непогода. Ее накрыло снегом и дождем с градом.

Что говорят синоптики

Согласно прогнозу погоды, который публикует "Укргидрометцентр", 11 мая в западной части Украину должна быть плюсовая температура, но при этом дождь.

При этом, 12 мая ожидается снова похолодание. Температура воздуха может падать ниже нуля. Согласно этому прогнозу, снег не ожидается ни в одной из областей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что холодная весна уже вызвала волну юмора у украинцев. Смотрите лучшие мемы о погоде в специальном материале.