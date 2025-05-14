Снегопад в Сахаре и жара в Арктике станут обыденными? Украинцев предупредили о серьезных изменениях климата

Атмосферная циркуляция изменилась с широтной на меридиональную

Власти и рядовые граждане Украины не слушают предупреждения ученых Украинского гидрометинститута ГСЧС и НАНУ о серийном изменении климата в нашей стране. Они слушают людей, далеких от этой науки.

Об этом в интервью "Телеграфу " рассказала ведущая ученая, физик атмосферы и заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова. Она объяснила, как лично относится к тем изменениям, которые мы наблюдаем.

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— Я чувствую тревогу. Потому что нас никто не слушает. Чтобы действительно понять, что происходит с климатом, нельзя ориентироваться на случайных людей, говорящих о климате, — говорит специалист.

По ее словам, нынешние изменения в климате — не к лучшему.

— Почему? Потому что сейчас атмосферная циркуляция полностью изменилась. Если раньше она была широтной: на юге — одни процессы, на севере — другие, то теперь она стала меридиональной, — говорит заслуженная метеоролог.

Она объясняет: это означает, что с севера могут резко вторгаться арктические холодные массы, опускающиеся далеко на юг. А с юга, напротив, поднимаются теплые массы — идут на север. И эти процессы происходят одновременно через все широты, в т.ч. через Украину

— Вот в чем суть. Циркуляция стала другой. Ее нужно уважать. Относиться к ней легкомысленно нельзя. Тревога у меня очень большая, — подытожила Вазира Мартазинова.

*За последние 10 лет снег в пустыне Сахара наблюдали уже пять раз. Это было в 2016-м, 2018-м (дважды), 2021 и 2022 годах.

Напомним, ранее она объяснила "Телеграфу", почему в прогнозах синоптиков много ошибок.