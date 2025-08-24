Водитель оставил на авто дерзкое послание ТЦК и полиции: фото завирусились в сети

Его догнала карма

На дорогах Украины был замечен водитель с провокационными надписями. В частности, он на стекле автомобиля ЗАЗ написал гневное послание для ТЦК и полиции.

Соответствующее видео разместили в социальной сети Тик Ток. Там разместили три фотоснимка.

Мужчина явно не ожидал, что его "творчество" так быстро заметят. Но карма его догнала. На кадрах видно, как рядом с автомобилем стояли сотрудники полиции.

Похоже, что правоохранители проводили "профилактическую беседу" с творческим автомобилистом. Полицейские, вероятно, составляют протокол.

Также не исключено, что мужчина мог превысить скорость. На кадрах виден частный сектор, а там действуют ограничения скорости.

Что будет дальше

"Телеграф" спросил нейросеть Gemini, что может угрожать водителю. В ответе говорилось, что за это можно получить штраф за мелкое хулиганство.

Статья 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) определяет мелкое хулиганство как нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие. Наказание за этот проступок может включать в себя штраф, общественные или исправительные работы, а также административный арест.

Или полиция может потребовать немедленно убрать обидные надписи.

