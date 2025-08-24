"Я тупая макака": в Одессе нашли смешной способ бороться с автохамами (видео)

Одесское наказание за неправильную парковку

Борьба с неправильной парковкой вышла на новый уровень в Одессе. Здесь напротив ЖК "Атмосфера" на окнах машин на обочине оставили недвусмысленные послания. "У меня нет мозга", "я тупая макака" и другие надписи должны намекнуть владельцам автомобилей, что их железным коням не рады.

Видео разместили в одном из региональных телеграмм-каналов. Авторы не стеснялись в выражениях, называя водителей "чертами" и не только. Надписи оставили на листах альбомного формата, которые наклеили прямо на окна автомобилей.

Пример наклеенного плаката

Отметим, что в ЖК "Атмосфера", которое находится за 5 минут до моря и является популярным местом аренды квартир туристами, есть двухуровневый подземный паркинг. В нем есть охрана и зарядки для электромобилей. Это подчеркивают и комментаторы, отмечая, что для приезжих также не проблема найти парковку. Однако часть водителей пытается сэкономить деньги.

Паркомест достаточно, говорят комментаторы

Недовольных нарушителями больше, чем их защитников. Они акцентируют, что использование помады для надписей на авто было бы более эффективным.

В комментариях обсуждают более радикальные способы

