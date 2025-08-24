Укр

"Я тупая макака": в Одессе нашли смешной способ бороться с автохамами (видео)

Галина Михайлова
В ЖК сотни квартир
Фото Коллаж "Телеграфа"

Одесское наказание за неправильную парковку

Борьба с неправильной парковкой вышла на новый уровень в Одессе. Здесь напротив ЖК "Атмосфера" на окнах машин на обочине оставили недвусмысленные послания. "У меня нет мозга", "я тупая макака" и другие надписи должны намекнуть владельцам автомобилей, что их железным коням не рады.

Видео разместили в одном из региональных телеграмм-каналов. Авторы не стеснялись в выражениях, называя водителей "чертами" и не только. Надписи оставили на листах альбомного формата, которые наклеили прямо на окна автомобилей.

Пример наклеенного плаката о неправильной парковке в Одессе.
Пример наклеенного плаката

Отметим, что в ЖК "Атмосфера", которое находится за 5 минут до моря и является популярным местом аренды квартир туристами, есть двухуровневый подземный паркинг. В нем есть охрана и зарядки для электромобилей. Это подчеркивают и комментаторы, отмечая, что для приезжих также не проблема найти парковку. Однако часть водителей пытается сэкономить деньги.

Комментарии о действиях против неправильной парковки
Паркомест достаточно, говорят комментаторы

Недовольных нарушителями больше, чем их защитников. Они акцентируют, что использование помады для надписей на авто было бы более эффективным.

Комментарии о действиях против неправильной парковки
В комментариях обсуждают более радикальные способы

Ранее "Телеграф" рассказывал об особенностях львовской парковки. В условиях старого города и традиционной нехватки паркомест львовяне пытаются использовать каждый сантиметр площади.

