Гимн Украины и известный лозунг о Путине: в Харькове устроили настоящий праздник на день города (видео)

В комментариях люди написали, что появилось чувство довоенного Харькова

День Харькова традиционно отмечают 23 августа, однако на фоне полномасштабного вторжения и постоянных обстрелов города массированные мероприятия не проводились. Несмотря на это, харьковчане устроили настоящий праздник на Сумской улице.

Видео публикует РБК-Украина. Впервые с 24 февраля 2022 года Сумскую улицу снова сделали пешеходной и зажгли "звездное небо".

К празднованию присоединился и мэр города Игорь Терехов, который был замечен среди прохожих.

Жители Харькова не были бы харьковчанами, если бы в определенный для города день не вспомнили легендарный лозунг о российском президенте, который и был выдуман именно там. Кроме того, звучали лозунги "ВСУ" и "Слава Украине".

Кроме того, харьковчане обустроили место, на которое приносили свечи и лампадки, чтобы почтить память павших воинов.

После "звездное небо" все же выключили. Россияне осуществили пуски "шахедов", жителей Харькова попросить пройти в укрытие и соблюдать правила безопасности.

