Украина бешеными темпами выпускает аналог "Шахеда" за вчетверо меньшие деньги: что известно о новом оружии

Беспилотник настолько дешев, поскольку его максимально адаптировали под "миссию одного удара"

В Украине массово выпускается ударный дальнобойный дрон, который фактически стал аналогом российско-иранского "Шахеда", но значительно дешевле. Темпы его выпуска уже сравнялись с теми, что демонстрирует главный российский завод по производству "Шахедов" в татарстанском городе Алабуга.

Об этом сообщает Defense Express. Отмечается, что речь идет о дальнобойном дроне FP-1, впервые продемонстрированном в мае 2025 года. Его делают в количестве более 100 единиц в сутки: "Алабуга" демонстрирует такие же темпы.

При этом новый БПЛА примерно в четыре раза дешевле "Шахеда". По последним данным, "Шахед" стоил 193 тысяч долларов за единицу, хотя цены могли измениться, поскольку россияне упростили ряд компонентов, но начали ставить другие двигатели и более дорогие CRPA-модули спутниковой навигации типа "Комета-М". В то же время FP-1 со всеми улучшениями стоит не дороже 55 тысяч долларов.

Издание отмечает, что беспилотник настолько дешев, поскольку его максимально адаптировали под "миссию одного удара". Корпус сделан из фанеры, крепления надежны, но максимально дешевы. Разработчик исходил из того, что это дрон-камикадзе, который может совершить только один полет, поэтому максимально удешевил конструкцию.

В то же время, с российско-иранскими "Шахедами" такой номер не проходит. Причина в том, что иранский Shahed-136, который скопировали россияне под названием "Герань-2" — это украденная иранцами технология израильского дрона IAI Harpy. Однако и последний — не израильская разработка, а полученная неизвестными путями перспективная немецкая технология антирадарного дрона DAR, который разрабатывали для нужд Бундесвера еще в 1980-х годах.

Это наложило отпечаток на процесс изготовления российско-иранского дрона. Производственный процесс значительно сложнее и дороже аналогичного FP-1. Большие размеры и большая боевая часть требуют более дорогого двигателя — на "Шахеде" он четырехцилиндровый против дешевого двухцилиндрового на FP-1. При этом в украинском дроне есть возможность заменить БЧ с 60 килограммов на 120 кг – при этом дальность упадет с 1600 км до вдвое меньшего значения. "Шахеды" имеют только свою стандартную 90-кг боевую часть.

Напомним, что 17 августа Украине показали первое фото украинской крылатой ракеты под названием "Фламинго", которая уже прошла испытание и производится серийно. Эта ракета может лететь на расстояние до 3000 км и нести боевую часть массой в одну тонну. При этом пользователи и эксперты уже заметили, что ракета Фламинго очень похожа на крылатую ракету FP-5, которую разработала компания Milanion Group из ОАЭ.