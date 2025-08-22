РФ потеряет важное преимущество: эксперт объяснил, почему Кремль напрягся после новостей о "Фламинго"

Заявленные боевые характеристики "Фламинго" — беспрецедентны для европейского арсенала

Украинская дальнобойная ракета "Фламинго" в том случае, если ее "паспортная" дальность соответствует реальности, лишает Россию важного преимущества. Это стратегическая глубина, где россияне размещают важные цели во избежание их поражения.

Об этом рассказал эксперт в сфере ракетных технологий Фабиан Хоффман в комментарии "Укринформу". По его словам, разработка и изготовление новой ракеты уже есть, осталось ее эффективно использовать.

"Это важный шаг, поскольку он говорит, что Украина теперь способна перейти от легких ракетных возможностей, дальнобойных беспилотников и миниракет крылатого типа к тяжелому ракетному вооружению", – сказал он.

Хоффман подчеркнул, что боевые характеристики "Фламинго" беспрецедентны для европейского арсенала. Такая ракета способна поразить любую российскую цель на всем пространстве от границ РФ до Урала.

"Это означает, что стратегическая глубина, которую РФ использует для отвода целей за пределы досягаемости, потенциально сведена на нет", — пояснил он.

При этом способность российской противовоздушной обороны противодействовать ракете находится под большим вопросом. С одной стороны "Фламинго" не слишком проверена в реальных боевых условиях, с другой стороны неизвестно, хватит ли россиянам систем противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы перекрыть все возможные маршруты пролета ракеты. Также неясна ее устойчивость к средствам РЭБ, а заявленные темпы производства в семь ракет в день можно считать слишком оптимистичными.

Но даже одна ракета в день – это уже неплохие цифры. К тому же, в послевоенном мире "Фламинго" могут стать неплохим сдерживающим фактором.

"Эти типы ракет могут сыграть действительно важную роль в эффективном сдерживании России, показав, что Украина сможет, если накопит достаточно большой арсенал таких ракет, уничтожать, повреждать и нарушать работу критически важных российских объектов, включая инфраструктуру", — добавил эксперт.

Напомним, что 17 августа Украине показали первое фото украинской крылатой ракеты под названием "Фламинго", которая уже прошла испытание и производится серийно. Эта ракета может лететь на расстояние до 3000 км и нести боевую часть массой в одну тонну. При этом пользователи и эксперты уже заметили, что ракета Фламинго очень похожа на крылатую ракету FP-5, которую разработала компания Milanion Group из ОАЭ.

Напомним, что в июне прошли испытания украинской баллистики Сапсан в боевых условиях. При этом о первых удачных испытаниях украинской баллистики президент Владимир Зеленский заявлял еще в октябре 2024 года, однако если сейчас это оружие уже действительно готово к серийному производству, то это может стать еще одной "козырной картой" Украины в противостоянии с врагом. Как появление своего дальнобойного оружия может повлиять на ход войны, разбирался "Телеграф".