США одобрили продажу Украине 3550 ракет ERAM: что о них известно

ERAM, разработка которых началась во времена Байдена и велась в интересах Украины, должны были передаваться Украине бесплатно

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 ракет воздушного базирования Extended Range Attack Munition (ERAM). Первые партии этого вооружения должны прибыть в Украину примерно через шесть недель.

Об этом пишет американское издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники среди чиновников США. Общая сумма сделки составит более 850 миллионов долларов США, поставки финансируются европейскими странами.

Однако есть ряд неприятных нюансов по этому вооружению. ERAM, разработка которых началась во времена 46-го президента США Джозефа Байдена и велась в интересах Украины, должны были передаваться Украине безвозмездно, а не за деньги. И второе — источники говорят, что Украине, как в случае с любым дальнобойным вооружением, придется получать разрешение от Пентагона, прежде чем использовать эти бомбы. Это будет проблематично, учитывая открытый саботаж, который в последнее время ведется со стороны министра обороны США Пита Хегсета и его подручного, пентагоновского "политрука" Элбриджа Колби.

Что известно о бомбе-ракете ERAM

Extended Range Attack Munition (ERAM) – это фактически бомба-ракета воздушного базирования. Ближайшим аналогом ERAM можно считать российский "Гром-Е1", которым россияне периодически пытаются бить по украинским городам. Однако в отличие от российского "аналоговнетного" оружия, американская бомба-ракета значительно более дальнобойная и точная. Известны примерные тактико-технические характеристики ERAM:

боевая часть: 260 кг;

дальность: не менее 400 км, заявляется в 460 км;

скорость свыше 735 км/ч;

навигационная система: устойчива к воздействию средств РЕБ.

Напомним, что 17 августа Украине показали первое фото украинской крылатой ракеты под названием "Фламинго", которая уже прошла испытание и производится серийно. Эта ракета может лететь на расстояние до 3000 км и нести боевую часть массой в одну тонну. При этом пользователи и эксперты уже заметили, что ракета Фламинго очень похожа на крылатую ракету FP-5, которую разработала компания Milanion Group из ОАЭ.

Напомним, что в июне прошли испытания украинской баллистики Сапсан в боевых условиях. При этом о первых удачных испытаниях украинской баллистики президент Владимир Зеленский заявлял еще в октябре 2024 года, однако если сейчас это оружие уже действительно готово к серийному производству, то это может стать еще одной "козырной картой" Украины в противостоянии с врагом. Как появление своего дальнобойного оружия может повлиять на ход войны, разбирался "Телеграф".