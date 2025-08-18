У "Фламинго" длинная "шея": чем новая ракета круче "Нептуна" и почему России будет очень больно

Украина запустила в серийное производство свою крылатую ракету дальнего радиуса действия. Она уже заинтриговала экспертов своим внешним видом.

"Телеграф" рассказывает о том, что известно о ракете "Фламинго" и том, каковы перспективы у нового оружия.

Большой птичий сюрприз для врага

Вечером 17 августа корреспондент Ефрем Лукацкий на своей странице опубликовал фото новой украинской крылатой ракеты "Фламинго". По его словам, она уже находится в серийном производстве, а значит прошла испытания.

Характеристик нового оружия Лукацкий, естественно, не раскрыл, однако уточнил, что данная крылатая ракета может преодолевать расстояния до 3000 километров.

"Украинские ракеты "Фламинго" дальностью свыше 3 000 км уже в серийном производстве", — Лукацкий

Производителем "Фламинго" является украинская компания Fire Point. Именно в её цеху на засекреченной локации побывал корреспондент.

Ракета "Фламинго". Фото: Ефрем Лукацкий

Удивительное сходство украинской ракеты или неслучайное совпадение

И пока пользователи обсуждали оружие, эксперты сразу заметили сходство "Фламинго" с уже существующей ракетой иностранного производства. По их мнению, украинское оружие очень похоже на крылатую ракету FP-5, которую разработала компания Milanion Group из ОАЭ. Впервые она была представлена на оружейной выставке IDEX-2025 в начале этого года.

По данным разработчика, ракета имеет следующие тактико-технические характеристики:

Дальность полета: до 3000 км;

Высота полета: до 5 км;

Максимальная скорость: до 950 км/ч;

Крейсерская скорость: 800-900 км/ч;

Максимальный стартовый вес: 6 тонн;

Размер боевой части: одна тонна (1000 кг);

Возможность запуска: воздушная и наземная;

Система наведения ракеты: инерционно-спутниковая комбинированная, устойчивая к воздействию РЭБ.

Крылатая ракета FP-5

По мнению авиационного эксперта Константина Криволапа, работа украинской Fire Point и Milanion Group из ОАЭ связана. Он отметил, что арабская ракета носит название FP-5, а у украинской компании имеется БПЛА FP-1. При этом в Milanion Group, по информации эксперта, имеются "очень серьезные украинские корни".

"Можно предположить, что "Фламинго" и FP-1 будут примениться вместе каким-то образом. Например, если использовать дрон как средство противодействия РЭБ, или радиотехническое средство, или средство поражения. Я думаю, в такой комплектации оно и будет работать", — предположил Криволап.

Перспективы толстой украинской ракеты

По мнению авиационного эксперта, у "Фламинго" перспективы выше, чем даже у украинского "Нептуна".

"Организовать бизнес-менеджмент за границей, а здесь организовать сборку, это совсем не то как с нашим "Нептуном". Ибо выходит, что "Нептун" нам сложнее производить, чем такую ракету. Потому что здесь было много производств, которые были либо уничтожены, либо повреждены, либо нарушена логистика. А тут все приходит на точку — собрал — полетело", — отмечает эксперт.

Криволап уверен, что с таким подходом "Фламинго" имеет шанс уже очень скоро выйти на уровень 50 ракет в месяц.

"А это именно та цифра, которую я прогнозировал как необходимую. Думаю, очень скоро выйдем на такой выпуск потому, что нет сложностей, связанных с современным украинским производством и с украинской комплектацией", — прогнозирует Криволап.

Реальны ли характеристики

Криволап скептически относится к заявленным характеристикам.

"Для такого габарита (шесть метров в длину) боевая часть в тонну – это слишком много. Я думаю, она будет немного меньше, потому что она и не нужна такая большая, если у тебя есть точная система наведения. Ну и я думаю, что эти ФП-5 и ФП-1 они будут работать вместе. Похожие компании, явно контактирующие очень плотно", — сказал эксперт.

При этом Криволап отметил, что делать другие какие-либо выводы просто по внешнему виды ракеты невозможно.

"Имеет значение система наведения, имеет значение система управления, имеет значение система двигателя", — отметил он.

Насколько больно будет россиянам

"Я еще раньше говорил, что у меня есть мечта — 50 ракет в месяц, которые имеют дальность ~700 километров и могут нести по 500 килограмм взрывчатки. В этом случае примерно 80 процентов российского ВПК говорит до свидания. То есть, если "Фламинго" сможет эффективно достигать цели, то российский ВПК в европейской части может быть уничтожен. А за Уралом там нам уже не так много чего нужно. Там в основном ядерка и нет большого числа конвенционного оружия. Нам нужно уничтожать все, что касается ракет и нефти", — сказал Криволап.

Зачем "Фламинго" слили в сеть

"Если что-то появляется, то оно связано с каким-то политическим событием.

У нас сейчас сложная политическая ситуация. Говорят, что сегодня якобы судьба Украины будет решаться ибо россияне наступают, ужас. А на деле они наступают постоянно, но с осени 2022 года заняли около 1 процента украинской территории" , — отметил Криволап.

Оптимизм есть не у всех

Эксперт по ракетно-ядерному вооружению и бывший работник ракетного КБ "Южное Александр Кочетков в комментарии "Телеграфу" заявил, что пока не готов комментировать "Фламинго".

На своей странице в Facebook он отметил, что анонсы не убивают врага, а поэтому дать оценку новой ракете он сможет только после реального применения.

"Понятно желание наших граждан, чтобы на проклятый Кремль начали наконец падать тона взрывчатки. Но при чем здесь многочисленные анонсы нового чудо-оружия, которых у нас в последнее время появляется очень много? Над бредом Путина об "оружии на новых физических принципах" я откровенно смеюсь, а наши сообщения о чем-то супермощном, которое запустили в серийное производство, просто не комментирую. Вот появится изделие в войсках, тогда с удовольствием проанализируем его преимущества, недостатки и потенциальное влияние на ход боевых действий", — подчеркнул он.

При этом эксперт считает, что ракета "Фламинго" внешне ему напомнила советскую крылатую ракету "Стриж", которая производилась в Харькове и после модернизации даже использовалась Украиной во время полномасштабной войны.

Напомним, ранее мы писали о том, что Сырский раскрыл детали боев за Покровск.