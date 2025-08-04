Тысяча "шахедов" в сутки станет реальностью? Как противодействовать новой угрозе из-за восстановления аэропорта в Донецке

Аэродром не работает для гражданских самолетов уже 11 лет — в 2014 там продолжались ожесточенные бои.

На территории захваченного Донецкого аэропорта российские военные приступили к возведению инфраструктуры для использования ударных дронов типа Shahed. Вблизи терминала строят закрытые площадки для хранения таких беспилотников. Параллельно обустраивают пункты ручного управления, места разгрузки боевых частей, ложные позиции, посты воздушного наблюдения, а также готовят взлетную полосу для запуска дронов.

Об этом свидетельствует информация со спутниковых снимков, которые использовали украинские OSINT-организации. От линии боевого соприкосновения до этого объекта — около 52 км.

Спутниковые снимки Донецкого аэропорта Фото: CyberBoroshno

По данным источников, в первую очередь базу готовят для атак по Донецкой области, в частности запусков дронов типа "Шахед/Гербер", имеющих ручное управление. Их вероятная дальность полёта — до 250 км от точки пуска.

Кроме того, сооружение может использоваться для запусков реактивных беспилотников по центральным регионам Украины. Дальность таких дронов, по предварительным оценкам, достигает до 450 км.

Рядом с терминалом строятся закрытые площадки для хранения дронов, пункты ручного управления, зоны для разгрузки боевых частей, ложные позиции, посты воздушного наблюдения и взлётная полоса.

Карта с указанным Донецким аэропортом

Аналитики ISW сообщают, что россияне частично убрали укрепления со взлётно-посадочной полосы и начали строительство на парковках — вероятно, для установки топливных резервуаров. Рядом с разрушенным терминалом возводятся закрытые складские помещения, готовятся пункты ручного управления беспилотниками, места разгрузки боеголовок, посты воздушного наблюдения и сама взлётная полоса.

В отчёте ISW отмечается, что дальнейшее использование Россией оккупированных территорий для ударов дронами создаёт растущую угрозу не только для Украины, но и для стран-членов НАТО, если Россия будет сохранять контроль над украинскими землями.

Враг приближается к реализации пусков 1000 "Шахедов" на ночь

Восстановление инфраструктуры на территории оккупированного Донецкого аэропорта свидетельствует о превращении его в военную базу для запуска дронов. Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил бывший офицер Воздушных сил ВСУ и военный эксперт Анатолий Храпчинский.

По его словам, главное, что нужно понимать: Россия увеличивает количество площадок для запусков дронов. Это позволяет ей готовить комбинированные атаки и создавать давление на систему ПВО.

"Их стратегия — усложнить нам жизнь. Они хотят делать более 1000 курсов за раз. Я изучал спутниковые снимки Керченского аэропорта — там также идёт развитие. Основное направление — это увеличение количества пусковых площадок", — сказал он.

Анатолий Храпчинский

Он напомнил, что появление реактивного дрона открывает возможность комбинированных ударов, когда крылатые ракеты частично заменяются дронами с различными характеристиками.

"Это разные виды целей, которые по-разному перехватываются. Разные виды детекции — и разные типы перехвата. Поэтому нам нужно быть к этому готовыми", — подчеркнул эксперт.

Как с этим бороться

Храпчинский также объяснил, что любой ровный участок с прямой дорогой длиной 2 км — это уже потенциальное место запуска дронов. По его словам, "Шахед" может запускаться как из фиксированного пункта, так и с пикапа. Поэтому, кроме борьбы в воздухе, нужно фокусироваться на центрах комплектации.

"Их программируют на последнем этапе, и программирование происходит уже на складах. Например, в Приморско-Ахтарске построены специальные склады, где запрограммируют направление движения дронов", — сказал он.

Храпчинский подытожил, что Украине нужно не просто реагировать на запуски, а менять логику противодействия.

"Мы снова плетёмся в хвосте. Мы предлагаем противодействие на уже сделанное врагом решение. А надо иметь ответ на то, что он ещё только предложит. Мы почему-то хотим перехватить "Шахед", а надо сделать логику его использования неэффективной", — сказал эксперт.

Россияне модифицируют "Шахеды"

Россия использует новые модификации дронов-камикадзе Shahed с усиленной боевой частью, способной разрушить многоэтажный дом. Об этом сообщил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский в эфире "Ранок.LIVE".

По его словам, РФ модернизирует ударные БПЛА, увеличивая вес боевой части с 50–55 кг до 80–90 кг. Такой дрон при попадании в девятиэтажку может полностью уничтожить верхние четыре этажа — с девятого по пятый включительно.

"Это уже очень серьёзное оружие. Речь идёт о мощности, которая равна авиационной бомбе. Попадание такого дрона в жилую многоэтажку — это гарантированное разрушение нескольких этажей и много жертв", — подчеркнул Ярославский.

О подобной модернизации ранее предупреждали в Главном управлении разведки. По данным ГУР, боевая часть может быть разного типа, а дроны с новыми характеристиками уже активно тестируются на поле боя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у российского истребителя пятого поколения Су-57 есть на вооружении гиперзвуковые ракеты — об этом заявил начальник Главного штаба и первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Александр Максимцев. По его словам, войска каждый год получают современные ударные комплексы и гиперзвуковое оружие в рамках государственного оборонного заказа.