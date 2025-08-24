Зачистили от врага: ВСУ освободили три населенных пункта в Донецкой области

У украинских защитников есть положительные результаты на Донбассе

Вооруженные силы Украины освободили три села в Донецкой области, хотя ситуация на Покровском направлении непростая.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Ранее на это намекнул Зеленский.

"Наши войска успешно контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области — Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку", — заявил Сырский.

Зеленая роща на карте DeepState

Главнокомандующий также отметил, что ситуация на Покровском направлении непростая – ведь противник сосредоточил на этом участке фронта свои основные усилия. При этом он заверил, что помощь в организации боевых действий будет предоставлена, а вопросы дополнительных боеприпасов, дронов и средств РЭБ будут решены.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об "очень положительных результатах на Донбассе", но не раскрывал подробностей.

"И в День Независимости я хотел бы еще поблагодарить наших воинов. У них есть очень хорошие результаты в дальнобойных ударах, все это видят. И сегодня у нас есть, я считаю, очень-очень положительные результаты на Донбассе. Хорошие сюрпризы для России, я думаю, что главком сообщит позже все детали", — сказал Зеленский во время пресс-конференции.

Президент также пояснил, что Украина использует дальнобойное оружие собственного производства для ударов по РФ и не обсуждает атаки из США. Ранее западные СМИ писали о якобы запрете со стороны Пентагона на применение дальнобойных ракет.