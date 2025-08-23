Россияне продвинулись на фронте. За сутки Украина потеряла более 20 квадратных километров (карты)

Идут ожесточенные бои

Россияне продвинулись на Лиманском направлении на Донбассе. Украина потеряла более 20 квадратных километров своей земли.

Об этом сообщает аналитический портал deepstate, следящий за ситуацией на фронте. По данным аналитиков, враг продвинулся в Серебрянском лесничестве, вблизи Торского и Ямполевки. На основе изменений на карте deepstate блоггер Роман Шрайк высчитал, что Украина потеряла 23,4 квадратных километров в день.

Серебрянское лесничество является частью природно-заповедного фонда Луганской области, это ботанический заказник, расположенный в Кременском районе. От него до оккупированного Северодонецка 38 километров и более 13 километров от Кременной в Луганской области.

Что говорят в Генштабе

В утренней сводке 23 августа Генеральный штаб ВСУ проинформировал, что на Лиманском направлении враг за прошедшие сутки провел 25 атак. Россияне пытались вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Ямполя и Серебрянки.

Как сообщал "Телеграф", на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска уничтожили более 90% вражеских сил, прорвавшихся через оборонительные линии на Покровском направлении. На остальных направлениях, по его словам, серьезных изменений в позициях не произошло.