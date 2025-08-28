Россия уничтожает энергетику Украины: за последнюю неделю били по семи областям

Десятки тысяч людей без света, ударили и по железной дороге

Россия пытается нанести максимальный ущерб критической инфраструктуре Украины. Уже несколько дней подряд кроме жилых домов целями врага становятся объекты энергетики.

В ночь на 28 августа россияне атаковали Виннитчину. Первая заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная сообщила, что под ударом была именно критическая инфраструктура, без электроэнергии сейчас 60 тысяч потребителей в почти 30 населенных пунктах. Есть повреждение жилья. О пострадавших по состоянию на утро неизвестно.

Также именно на Виннитчине россияне попали в железнодорожный узел возле Козятина, из-за чего часть рейсов поездов задерживается — их перенаправили в объезд, а часть вообще отменили. Сообщалось, что атака по Винницкой области производилась ударными дронами.

Уже который день подряд Россия атакует именно инфраструктурные цели. В ночь на 27 августа дроны "прилетали" по объектам газовой и энергетической инфраструктуры в шести областях. Под ударом оказались Сумская, Полтавская, Донецкая, Черниговская, Запорожская, Харьковская области, отчитывались в Минэнерго.

В Сумской области тушили пожары после атаки российских дронов

В Сумах из-за атаки без электроэнергии была часть города и промышленности — дрон повредил оборудование подстанции. Водоснабжение удалось восстановить только утром 28 августа. Приграничье страдает еще чаще. В частности, в Белополье, света может не быть несколько суток подряд.

В Полтавской области под ударом оказались газотранспортные объекты. Всего в этих областях без электричества было более ста тысяч домохозяйств. Не прекращаются обстрелы и в Херсонской области. Там также целятся в объекты энергетики.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме ударных дронов, россияне направили по Украине крылатые и аэробалистические ракеты. О разрушениях отчитывались также в Запорожской области.