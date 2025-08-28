Оккупанты атакуют Украину ракетами: какие города стали целью (обновляется)

Украинцев просят находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги

В ночь на четверг 28 августа россияне устроили масштабный обстрел Украины. Начиная с позднего вечера, оккупанты запускали по городам ударные дроны. Кроме этого, Киев, Киевскую область и Казатин в Винницкой области обстреляли баллистическими и аэробаллистическими ракетами. В целом, россияне задействовали в ударе баллистические ракеты "Искандер", аэробаллистические ракеты "Кинжал", бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также ударные дроны.

04:10 Тем временем в России ударами дронов выведены из строя Афипский и Новокуйбышевский НПЗ — на обоих предприятиях масштабные пожары.

04:05 Сообщается о пусках ракет бомбардировщиками Ту-95МС и Ту-160. Приблизительно через 35-40 минут ракеты будут в воздушном пространстве Украины.

04:00 Россияне нанесли удар баллистике по Киеву и Киевщине. Детальнее — по ссылке.

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 21 августа устроили очередную комбинированную атаку на Украину. Враг атаковал аэробалистическими ракетами "Кинжал" и "Циркон", также фиксировались пуски ракет "Калибр" и крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации. Кроме этого, оккупанты традиционно запустили по Украине много ударных дронов. Взрывы слышали в Запорожье, Луцке, Львове, Мукачево, Днепре, Чернигове, Сумах и ряде других городов Украины.

До этого 19 августа россияне устроили очередную воздушную атаку на Украину. Кроме множества ударных беспилотников, стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты Х-101 по Украине. Также враг запускал баллистические ракеты по Одесской и Полтавской областям. Главной мишенью атаки стал Кременчуг — его атаковали десятки дронов, две баллистические и пять крылатых ракет.