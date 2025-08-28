Россияне ударили ракетами по Казатину: "Укрзализныця" сообщила о задержках поездов

Железнодорожники постараются сократить задержки, заверили в УЗ

Российские оккупанты ударили по населенному пункту Казатин в Винницкой области. В результате атаки обесточена железнодорожная инфраструктура, из-за чего будут задержки в курсировании поездов.

Об атаке на Казатин сообщили местные каналы. Задержку поездов подтвердила "Укрзализныця".

"Из-за массированной вражеской атаки и обесточивания железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области ряд поездов будет курсировать с задержками", — говорится в сообщении.

Каких влечений касается задержка:

№87 Запорожье – Ковель;

№139 Киев – Каменец-Подольский;

№77 Одесса – Ковель;

№3 Запорожье – Ужгород;

№47 Запорожье – Мукачево;

№32 Перемышль – Запорожье;

№92 Львов – Киев;

№52 Львов – Киев.

"Некоторые из этих рейсов будут следовать в объезд поврежденного участка, те из поездов, которые уже находятся на нем — будут следовать под резервными тепловозами. Железнодорожники будут пытаться сократить задержки рейсов", — отметили в УЗ.

Отметим, что в ночь на четверг 28 августа россияне устроили масштабный обстрел Украины. Начиная с позднего вечера, кафиры запускали по городам ударные дроны. Кроме этого, Киев, Киевскую область и Казатин в Винницкой области обстреляли баллистическими и аэробаллистическими ракетами. В общем, россияне задействовали в ударе баллистические ракеты "Искандер", аэробаллистические ракеты "Кинжал", бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также ударные дроны.