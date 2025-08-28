Укр

Россияне ударили ракетами по Казатину: "Укрзализныця" сообщила о задержках поездов

Антон Корж
Ракетный удар повлиял на график движения поездов Новость обновлена 28 августа 2025, 04:31
Ракетный удар повлиял на график движения поездов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Железнодорожники постараются сократить задержки, заверили в УЗ

Российские оккупанты ударили по населенному пункту Казатин в Винницкой области. В результате атаки обесточена железнодорожная инфраструктура, из-за чего будут задержки в курсировании поездов.

Об атаке на Казатин сообщили местные каналы. Задержку поездов подтвердила "Укрзализныця".

"Из-за массированной вражеской атаки и обесточивания железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области ряд поездов будет курсировать с задержками", — говорится в сообщении.

Каких влечений касается задержка:

  • №87 Запорожье – Ковель;
  • №139 Киев – Каменец-Подольский;
  • №77 Одесса – Ковель;
  • №3 Запорожье – Ужгород;
  • №47 Запорожье – Мукачево;
  • №32 Перемышль – Запорожье;
  • №92 Львов – Киев;
  • №52 Львов – Киев.

"Некоторые из этих рейсов будут следовать в объезд поврежденного участка, те из поездов, которые уже находятся на нем — будут следовать под резервными тепловозами. Железнодорожники будут пытаться сократить задержки рейсов", — отметили в УЗ.

Отметим, что в ночь на четверг 28 августа россияне устроили масштабный обстрел Украины. Начиная с позднего вечера, кафиры запускали по городам ударные дроны. Кроме этого, Киев, Киевскую область и Казатин в Винницкой области обстреляли баллистическими и аэробаллистическими ракетами. В общем, россияне задействовали в ударе баллистические ракеты "Искандер", аэробаллистические ракеты "Кинжал", бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также ударные дроны.

