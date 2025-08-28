Укр

У Путина назвали цели, по которым били в Киеве: цинизм зашкаливает

Татьяна Крутякова
Песков прокомментировал атаку по Украине Новость обновлена 28 августа 2025, 14:03
Песков прокомментировал атаку по Украине. Фото Ян Доброносов, коллаж "Телеграф"

Число погибших и пострадавших растет

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков сделал циничное заявление по поводу массированной атаки по Украине 28 августа. Не забыл упомянуть и переговоры.

Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на слова Пескова. Он подчеркнул, что сейчас никаких договоренностей о прекращении воздушных атак не было.

В Кремле подчеркнули, что Россия успешно наносит удары по "военной инфраструктуре Украины". Но, несмотря на свою открытую агрессию, "сохраняет заинтересованность" в продолжении переговоров. Сочетание этих двух выражений в одном предложении, что и сделал Песков, выглядит довольно странным и циничным.

Особенно учитывая, что масштабы атаки по Украине 28 августа никак не назовешь "ударами по военным объектам". Российские ракеты, дроны попали в многоэтажки в столице, количество пострадавших продолжает расти. Но в России в этом не видят проблемы, а тем более препятствия для переговоров.

Последствия атаки на Киев
Последствия атаки на Киев, фото Ян Доброносов
Последствия атаки на Киев
Пострадавший дом Фото Ян Доброносов

Более того, там подчеркивают якобы "нормальность" террора, ведь "договоренностей о воздушном перемирии не было". Между тем, в Киеве и еще нескольких городах Украины продолжают разбирать завалы и доставать из-под них погибших.

Детали атаки 28 августа

В ночь на четверг 28 августа россияне устроили масштабный обстрел Украины. Начиная с позднего вечера, оккупанты запускали по городам ударные дроны. Кроме этого, Киев, Киевскую область и Казатин Винницкой области обстреляли баллистическими и аэробаллистическим ракетами. В общем, россияне задействовали в ударе баллистические ракеты "Искандер", аэробаллистические ракеты "Кинжал", бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также ударные дроны.

Последствия атаки на Киев
Сгоревшее авто, фото Ян Доброносов
Последствия атаки на Киев
Многоэтажка после удара по Киеву, Ян Доброносов.

В Киеве после массированной ракетно-дроновой атаки России погибли 15 человек, среди них четверо детей. Еще 50 человек пострадали.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за последнюю неделю Россия била по семи областям, одна из целей — энергетика.

