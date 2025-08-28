У Путина назвали цели, по которым били в Киеве: цинизм зашкаливает

Число погибших и пострадавших растет

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков сделал циничное заявление по поводу массированной атаки по Украине 28 августа. Не забыл упомянуть и переговоры.

Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на слова Пескова. Он подчеркнул, что сейчас никаких договоренностей о прекращении воздушных атак не было.

В Кремле подчеркнули, что Россия успешно наносит удары по "военной инфраструктуре Украины". Но, несмотря на свою открытую агрессию, "сохраняет заинтересованность" в продолжении переговоров. Сочетание этих двух выражений в одном предложении, что и сделал Песков, выглядит довольно странным и циничным.

Особенно учитывая, что масштабы атаки по Украине 28 августа никак не назовешь "ударами по военным объектам". Российские ракеты, дроны попали в многоэтажки в столице, количество пострадавших продолжает расти. Но в России в этом не видят проблемы, а тем более препятствия для переговоров.

Последствия атаки на Киев, фото Ян Доброносов

Пострадавший дом Фото Ян Доброносов

Более того, там подчеркивают якобы "нормальность" террора, ведь "договоренностей о воздушном перемирии не было". Между тем, в Киеве и еще нескольких городах Украины продолжают разбирать завалы и доставать из-под них погибших.

Детали атаки 28 августа

В ночь на четверг 28 августа россияне устроили масштабный обстрел Украины. Начиная с позднего вечера, оккупанты запускали по городам ударные дроны. Кроме этого, Киев, Киевскую область и Казатин Винницкой области обстреляли баллистическими и аэробаллистическим ракетами. В общем, россияне задействовали в ударе баллистические ракеты "Искандер", аэробаллистические ракеты "Кинжал", бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также ударные дроны.

Сгоревшее авто, фото Ян Доброносов

Многоэтажка после удара по Киеву, Ян Доброносов.

В Киеве после массированной ракетно-дроновой атаки России погибли 15 человек, среди них четверо детей. Еще 50 человек пострадали.

