Россияне уничтожили Интерсити: сколько стоит один такой поезд и сколько их есть в Украине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
"Телеграф" рассказывает о последствиях атаки, почему в Украине так мало поездов "Интерсити" и сколько планируется закупить
Российские войска этой ночью нанесли целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу Укрзализныци. Сгорел поезд Интерсити, который должен сегодня курсировать по маршруту Киев-Харьков.
"Телеграф" рассказывает, сколько действительно стоят скоростные поезда Украины, почему их так мало и за какие деньги государство планирует расширить парк Интерсити до 32 единиц.
Двенадцать поездов на всю страну – это мало или много?
Сейчас парк скоростных поездов "Укрзалізниці" состоит из 12 единиц: 10 поездов Hyundai и 2 поезда Skoda. Первые поезда нового образца появились в Украине в преддверии Евро-2012, когда страна готовилась принимать чемпионат Европы по футболу.
Первые поезда Интерсити+ начали курсировать 27 мая 2012 года. Тогда они объединили Киев с Харьковом и Львовом. Контракт на 10 корейских поездов обошелся в 307 миллионов долларов, то есть каждый Hyundai стоил более 30 миллионов долларов.
Какие Интерсити есть в Украине и как они выглядят
Основу парка составляют электропоезда Hyundai Rotem HRCS2 корейского производства. Электропоезд Hyundai Rotem HRCS2 состоит из 9 вагонов, а его конструкционная скорость составляет 176 км/ч. Для пассажирских перевозок в Украине поезда курсируют со скоростью до 160 км/ч.
Кроме корейцев, в Украине также курсируют два двухэтажных электропоезда чешской компании Skoda EJ 675.
Эти поезда обслуживают маршруты между крупнейшими городами Украины — Киевом, Харьковом, Львовом, Днепром, Одессой и Запорожьем. Все 12 поездов оборудованы системами Wi-Fi.
Украине необходимы еще поезда — какие планы у "Укрзалізниці"
Несмотря на то, что россияне регулярно атакуют железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав, "Укрзалізниця" работает над закупками дополнительных складов для Украины, ведь спрос на пассажироперевозки больше, чем может обеспечить железная дорога.
С 2024 года госкомпания ведет переговоры с корейцами по закупке еще 20 поездов Hyundai Rotem стоимостью около 16 миллионов долларов за каждый. Общая стоимость программы составит около 400 миллионов долларов. В цену также включено сервисное обслуживание.
Верховная Рада уже ратифицировала Рамочное соглашение с правительством Республики Корея. Это открывает возможность получения кредита от Фонда экономического развития и сотрудничества. По предварительным договоренностям после подписания соглашения первые поезда могут быть поставлены в Украину за 18-24 месяца после подписания контракта.
Когда ждать новые поезда
Полная поставка всех 20 новых поездов ожидается в течение 3-4 лет. Таким образом, первые Hyundai могут появиться в Украине в конце 2027 – начале 2028 года.
Если планы "Укрзалізниці" осуществятся, парк скоростных поездов вырастет с нынешних 12 до 32 единиц. Это позволит расширить географию маршрутов и увеличить частоту курсирования Интерсити по стране.
Напомним, "Телеграф" также писал, что "Укрзализныця" запустила дополнительный поезд "Львов — Киев". Пассажиры возмущены новым "Интерсити".