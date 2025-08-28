Россияне уничтожили Интерсити: сколько стоит один такой поезд и сколько их есть в Украине

"Телеграф" рассказывает о последствиях атаки, почему в Украине так мало поездов "Интерсити" и сколько планируется закупить

Российские войска этой ночью нанесли целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу Укрзализныци. Сгорел поезд Интерсити, который должен сегодня курсировать по маршруту Киев-Харьков.

"Телеграф" рассказывает, сколько действительно стоят скоростные поезда Украины, почему их так мало и за какие деньги государство планирует расширить парк Интерсити до 32 единиц.

Фото сгоревшего поезда "Укрзалізниці"

Двенадцать поездов на всю страну – это мало или много?

Сейчас парк скоростных поездов "Укрзалізниці" состоит из 12 единиц: 10 поездов Hyundai и 2 поезда Skoda. Первые поезда нового образца появились в Украине в преддверии Евро-2012, когда страна готовилась принимать чемпионат Европы по футболу.

Первые поезда Интерсити+ начали курсировать 27 мая 2012 года. Тогда они объединили Киев с Харьковом и Львовом. Контракт на 10 корейских поездов обошелся в 307 миллионов долларов, то есть каждый Hyundai стоил более 30 миллионов долларов.

Какие Интерсити есть в Украине и как они выглядят

Основу парка составляют электропоезда Hyundai Rotem HRCS2 корейского производства. Электропоезд Hyundai Rotem HRCS2 состоит из 9 вагонов, а его конструкционная скорость составляет 176 км/ч. Для пассажирских перевозок в Украине поезда курсируют со скоростью до 160 км/ч.

Электропоезд Hyundai Rotem HRCS2

Как выглядит Интерсити внутри

Кроме корейцев, в Украине также курсируют два двухэтажных электропоезда чешской компании Skoda EJ 675.

Как выглядит поезд Skoda EJ 675

Skoda EJ 675 внутри – как выглядит

Эти поезда обслуживают маршруты между крупнейшими городами Украины — Киевом, Харьковом, Львовом, Днепром, Одессой и Запорожьем. Все 12 поездов оборудованы системами Wi-Fi.

Лестница на второй этаж у Skoda EJ 675

Украине необходимы еще поезда — какие планы у "Укрзалізниці"

Несмотря на то, что россияне регулярно атакуют железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав, "Укрзалізниця" работает над закупками дополнительных складов для Украины, ведь спрос на пассажироперевозки больше, чем может обеспечить железная дорога.

С 2024 года госкомпания ведет переговоры с корейцами по закупке еще 20 поездов Hyundai Rotem стоимостью около 16 миллионов долларов за каждый. Общая стоимость программы составит около 400 миллионов долларов. В цену также включено сервисное обслуживание.

Верховная Рада уже ратифицировала Рамочное соглашение с правительством Республики Корея. Это открывает возможность получения кредита от Фонда экономического развития и сотрудничества. По предварительным договоренностям после подписания соглашения первые поезда могут быть поставлены в Украину за 18-24 месяца после подписания контракта.

Когда ждать новые поезда

Полная поставка всех 20 новых поездов ожидается в течение 3-4 лет. Таким образом, первые Hyundai могут появиться в Украине в конце 2027 – начале 2028 года.

Если планы "Укрзалізниці" осуществятся, парк скоростных поездов вырастет с нынешних 12 до 32 единиц. Это позволит расширить географию маршрутов и увеличить частоту курсирования Интерсити по стране.

