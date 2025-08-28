Гарантии безопасности для Украины на финишной прямой? Что известно о масштабной встрече министров в Дании

Топ-дипломаты съехались в Данию для важной дискуссии

С 28 по 30 августа в Копенгагене проходит неформальная встреча министров обороны и иностранных дел стран-членов ЕС — этот формат также известен как Gymnich. По данным "Телеграфа", на повестке дня — новый пакет санкций против России, гарантии безопасности для Украины, вопросы замороженных российских активов, а также шаги по дальнейшей поддержке Киева в условиях продолжающейся войны.

"Путин не демонстрирует никакой готовности к переговорам и завершению войны. Наша поддержка Украины, как всегда, непреклонна", — прокомментировал один из собеседников издания.

В частности, европейские министры должны получить информацию от группы советников по национальной безопасности в рамках "Коалиции желающих" относительно того, как конкретно могут выглядеть гарантии безопасности, и какой вклад каждое из государств могло бы внести. В частности, какая нейтральная третья страна могла бы предоставить что-то вроде миротворческих войск для патрулирования будущей демилитаризованной зоны. И какой "адекватный вклад", который Европа могла бы запросить у Соединенных Штатов Америки.

"Важно не упустить момент, когда администрация Трампа открыта для таких дискуссий", — говорит один из собеседников.

"Будет полноценная дискуссия по поводу нашей поддержки Украины — будь то военной, через миссии и операции, а также политической поддержки", — анонсировала спикер Еврокомиссии Анита Гиппер.

В то же время, как сообщили "Телеграфу" в Датском председательстве в Совете ЕС, министры обороны в следующие два дня отдельно "сосредоточат обсуждение на путях усиления военной поддержки ЕС для Украины и на усилиях по укреплению оборонно-промышленного сотрудничества и интеграции между ЕС и Украиной".

Что касается 19-го по счету пакета санкций против России, в Еврокомиссии придерживаются политики не раскрывать содержания предложений и обещают обнародовать официальную информацию в первые недели сентября.

Как удалось узнать изданию Politico, Дания предлагает новые санкции против доходов России от экспорта нефти и газа, а также против финансового сектора, включая криптовалюты. Они также обсуждают применение еще никогда не использованного инструмента, который может запрещать экспорт в страны вне ЕС, которые считаются высокорисковыми в смысле обхода санкций.

Отдельная рабочая сессия в субботу, 30 августа, будет посвящена теме замороженных активов.

"ЕС всегда четко заявлял, что Россия должна оплатить ущерб, нанесенный этой войной, и что юридически обоснованные и финансово выгодные варианты компенсации ущерба нанесенного Россией Украине должны оставаться на столе. И мы должны продолжать обсуждать этот вопрос.

Но сейчас мы говорим именно о доходах от этих активов. Мы заморозили российские активы, из которых 210 миллиардов находятся в ЕС, и используем доходы от них для поддержки Украины с помощью кредита G7 в размере 45 миллиардов евро.

Эти деньги идут, например, на оборонную промышленность Украины и восстановление энергетики.

Первый платеж в размере 3 миллиардов был направлен Украине в январе, 1 миллиард – в марте, 1 миллиард ежемесячно в апреле, мае, июне и июле, а последний миллиард – в августе этого года. И выплаты будут продолжаться в течение года. Вот что сейчас стоит в повестке дня", — прокомментировал представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

Отметим, что встреча европейских министров, на которой главной темой является усиление давления на Россию, началась в день, когда Москва обстреляла Киев, и среди прочего повредила здание Представительства ЕС в Украине.