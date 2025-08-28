Путину снова наплевать. Дадут ли дипломаты по зубам Кремлю после атаки на их офисы в Киеве

"Телеграф" рассказывает, почему методы Кремля не изменились, и можно ли ожидать серьезную реакцию от дипломатов на обстрелы, или это будет привычная "глубокая обеспокоенность"

В ночь с 27 на 28 августа Россия во время массированного удара разрушили целый подъезд многоквартирного дома, а также ряд гражданских объектов в разных районах Киева. В частности, ракеты хозяина Кремля попали в здание дипломатической миссии Европейского Союза в украинской столице.

Кроме этого, российские снаряды чуть не попали в посольство Азербайджана — ракета упала примерно в 100 метрах от здания. "Телеграф" рассказывает, будет ли какая-нибудь серьезная реакция от Запада на эту очередную "дипломатическую ошибку" главы РФ.

Методы Кремля не изменились

Удар по европейской дипломатической миссии стал частью массированной атаки русских военных на Киев. В результате обстрела погибли мирные жители, а здание представительства ЕС получило повреждения.

Такие действия Москвы прямо нарушают международное гуманитарное право. Дипломатические представительства считаются гражданскими объектами, а нападения на них запрещены нормами международного права.

Здание диппредставительства после атаки

Брюссель вызывает "на ковер" российского посла

Каллас обещает "серьезный разговор"

Высокая представительница ЕС по внешней политике Кая Каллас отреагировала на инцидент.

"Я только что разговаривала со своими коллегами из Представительства ЕС в Киеве, после того, как наше здание было повреждено российским ударом. Ваша решимость продолжать поддерживать Украину придает нам сил. Ни одна дипломатическая миссия никогда не должна быть мишенью. В ответ мы вызываем российского посла в Брюсселе", Кая Каллас

Киев в дыму после атаки. Фото - Ян Доброносов, «Телеграф»

Фон дер Ляен "возмущена до глубины души"

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также резко осудила российское нападение. "Я возмущена ракетным и дроновым ударом по Киеву, унесшему жизни мужчин, женщин и детей. И повредил нашу дипломатическую миссию ЕС. Мои мысли с нашими храбрыми сотрудниками. Удары России по Киеву лишь усилят единство Европы и неповиновение Украины", — написала она в социальной сети.

Также она сказала, что в ответ на атаку ЕС готовит новые санкции и решения по росактивам.

Также ночью повреждены офисы общественной организации Британский Совет. На это отреагировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Мои мысли со всеми, кто пострадал от бессмысленных российских ударов по Киеву, повредивших здание Британского совета. Путин убивает детей и гражданских лиц и разрушает надежды на мир. Это кровопролитие должно прекратиться", — сказал он.

Офисы Британского совета

В Еврокомиссии с ответом не заставили себя ждать

В Еврокомиссии не на шутку разъярены из-за очередной атаки.

"Это нападения России на гражданское население, и это лишь одно из многих, которые мы видели также в других районах Украины только за последние несколько часов, абсолютно неприемлемы. Они никоим образом не изменят решения Европейского Союза о поддержке Украины". Об этом во время брифинга заявила заместитель главного представителя Еврокомиссии Арианна Подеста, сообщает корреспондентка "Телеграфа".

Подеста добавила, что поддержка Украины со стороны ЕС остается непреклонной. "Угрозы России, в том числе удары по нашим объектам, никак не изменят нашей приверженности поддержке Украины, чтобы она была в сильной позиции сейчас и в будущем", — подчеркнула представитель Еврокомиссии.

Заставят ли Россию отвечать за атаку на дипломатов

Юрист-международник, исполнительный директор Украинской ассоциации права Роман Еделев в комментарии "Телеграфу" объяснил правовые последствия российского удара. По его словам, нападение на дипломатическое представительство третьего государства является практически однозначным нарушением международного гуманитарного права.

"Такое нападение квалифицируется как нарушение из-за того, что дипломатическое представительство является гражданским объектом, а нападение на гражданские объекты запрещено", — отметил юрист.

Московские "оправдания" уже готовы

Еделев прогнозирует, что Москва использует стандартные оправдания для объяснения инцидента. "Россияне, скорее всего, будут заявлять, что это последствия работы украинского ПВО или вообще украинская ракета. То есть ничего нового", — констатирует эксперт.

Эксперт был вполне прав, ведь в России придумали циничное объяснение ударов по Киеву.

"СВО" продолжается. Вы видите, что продолжаются удары по объектам российской инфраструктуры, часто российской мирной инфраструктуры, со стороны "киевского режима" (так в РФ называют украинские власти). Свои задачи выполняют и российские вооруженные силы", — сказал российским журналистам Дмитрий Песков. В Минобороны РФ заявили, что удары якобы выполняются только по военным и энергетическим объектам.

Могут дипломаты дать по зубам Путину

Специалист также пояснил, какие возможны шаги в ответ на российскую агрессию. "Пострадавшие государства и ЕС могут прислать ноту протеста российскому МИД с осуждением такого нападения на свои дипломатические представительства. Такая нота, очевидно, не остановит россиян от обстрелов, но еще раз подчеркнет многочисленные нарушения Россией норм международного гуманитарного права", — отметил Еделев.

Почему "дипломатическая защита" не работает против ракет

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, принимающее государство, то есть Украина, обязано обеспечить безопасность дипломатических представительств на своей территории. Однако за то, что пострадали дипломатические ведомства, Украина не будет нести ответственность.

"Конвенция содержит не запрет нападений третьих государств, а обязанность принимающего государства. Очевидно, что к Украине не будет исков и нот протеста в связи с этими нападениями. Потому что все понимают, почему эти нападения произошли и кто их совершил", — пояснил юрист.

Как сейчас должна действовать Украина

Роман Еделев подчеркнул, что Украина должна тщательно документировать все российские преступления. "Сейчас нужно фиксировать эти нарушения, должны квалифицировать их и работать над тем, чтобы ответственность наступила. И хотя до ответственности еще действительно далеко, фиксируя, квалифицируя, расследуя мы можем на нее надеяться", — резюмировал эксперт.

По его словам, украинские правоохранители должны зафиксировать это нападение, открыть уголовное дело по факту нарушения законов и правил ведения войны и провести расследование.

Нападение на дипломатическую миссию ЕС в Киеве стало очередным доказательством того, что Москва не признает никакие международные нормы. Несмотря на громкие заявления европейских лидеров и вызов российского посла, реальных рычагов влияния на агрессора пока нет.

Напомним, Трамп получил пощечину от Путина в виде атаки на российский завод. Россияне сожгли предприятие его американских друзей, будет ли реакция.