Феномен в Закарпатье: женщины пьют эту воду — и рожают близнецов (видео)

Закарпатская Великая Копаня – это рекордсмен по количеству близнецов. Более 56 пар на одно село!

Много в Украине целебных источников, но тот, что находится в селе Великая Копаня, — уникальное. Это село близ Виноградова в Закарпатье официально признано украинской "столицей" близнецов. При менее чем четырех тысячах населения, сейчас здесь более 56 пар близнецов и близнецов.

И не только люди здесь рожают сразу по двое детей, но и другие живые существа — здесь нередки случаи рождения двух телят и яйца с двумя желтками. Местные объясняют феномен целебной водой из источника Чоргов, который питается подземным озером Копанского хребта. Ее пьют в каждом доме и используют в хозяйстве.

Источник очень популярен — сюда приезжают люди из разных уголков Украины. Феномен подтвержден официально — в 2008 году Великая Копаня попала в Книгу рекордов Украины. Местные рассказывают, явление древнее, двойни и близнецы рождались здесь постоянно. Документально фиксировать явление начали в 40-х годах прошлого столетия.

Какая женщина не могла забеременеть, приезжала к нам на воду местная жительница села Большая Копаня

Когда именно здесь образовался источник Чоргов неизвестно. Название оно получило от венгерского слова "чоргов", обозначающего водопад. Добраться сюда можно на автомобиле — от Виноградова ехать около 10 минут.

В чем научный секрет воды села Великая Копаня

Ученые не раз исследовали Копанскую воду. Она оказалась в 22 раза чище среднего показателя в Украине. В составе повышенное содержание цинка и селена, которые влияют на деление клеток и репродуктивную функцию. Именно это, по мнению исследователей, может объяснять необычную статистику рождаемости.

Сегодня у источника Чоргов обустроена небольшая часовня с иконами. Говорят, что сама вода не портится неделями. Кроме селена и цинка, о которых рассказывают врачи, здесь обнаружили кальций, магний, кремний, марганец, железо и т.д.

Отметим, что в селе есть еще один источник рядом, но он имеет другой состав. Там вода богата глицерином.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у Украины есть собственный аналог Афону. Лядовский монастырь не только лечит душу и представляет интересный объект архитектуры, но и имеет целебные источники.