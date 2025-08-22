Тарифы на коммуналку в Украине "взлетят"? Когда ждать роста и будет ли он вообще

Министр и эксперты раскрывают карты

Тарифы на свет и газ для населения пока не будут повышаться в Украине. Такое заявление сделал вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

Он объясняет это решение тяжелой ситуацией, в которой находится население из-за войны. "Мы на сегодняшний день не рассматриваем повышение тарифов. Мы должны четко отдавать себе отчет, что наше население находится в сверхсложных условиях", — подчеркнул глава министерства.

"Телеграф" выяснил, сколько сейчас стоят коммунальные услуги, когда в последний раз их повышали и стоит ли ждать подорожания.

Действующие тарифы на электроэнергию

В настоящее время тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Эта цена фиксирована и не зависит от объема потребления. Правительство продлило действие этого тарифа до конца октября 2025 года.

Для потребителей с электрическим отоплением действуют особые условия. В отопительный период с 1 октября по 30 апреля для тех, кто потребляет до 2000 кВт·ч в месяц, тариф составляет 2,64 грн/кВт·ч. При потреблении свыше 2000 кВт·ч в месяц применяется общий тариф 4,32 грн/кВт·ч.

Владельцы двухзонных счетчиков продолжают платить вдвое меньше за электроэнергию, которую потребили с 23:00 до 7:00 — ночной тариф составляет 2,16 грн/кВт⋅ч.

Тарифы на газ и отопление

В Украине тарифы на газ не изменятся, по меньшей мере, до 30 апреля 2026 года. Цена газа от "Нафтогаза" составляет 7,96 грн за кубометр. Однако к этой сумме добавляются расходы на транспортировку и распределение газа, уплачиваемые отдельно.

Стоимость доставки газа, утвержденная НКРЭКУ, на время действия военного положения должна оставаться без изменений для бытовых потребителей. С 1 января 2025 года тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей выросли в два-четыре раза из-за прекращения транзита российского газа, но это не коснулось населения. Для обычных украинцев действуют специальные государственные гарантии — власти обязывают газовые компании продавать газ гражданам по низким фиксированным ценам.

Пока время тарифы на газ и тепло не изменятся

Тариф на поставку тепла для населения остается на уровне прошлого года из-за действия моратория на повышение тарифов. Бывший премьер-министр Денис Шмигаль (занимавший этот пост до июля 2025 года, а теперь министр обороны) ранее уверял, что тарифы на тепловую энергию и горячую воду останутся неизменными до конца войны.

Когда последний раз повышали тарифы

Последнее значительное повышение тарифа на электроэнергию для населения произошло 1 июня 2024 года. Тогда цену повысили с 2,64 грн/кВт·ч сразу до 4,32 грн/кВт·ч. Это стало самым большим повышением за последнее время – рост составил 63,6%. До этого, с июня 2023 года, украинцы платили за свет 2,64 грн/кВт·ч.

Тариф на газ от "Нафтогаза" остается стабильным на уровне 7,96 грн за кубометр уже в течение длительного времени — его практически не меняли с начала полномасштабной войны.

Что будет с тарифами после войны?

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко прогнозирует, что после завершения войны в Украине может произойти резкий рост тарифов. По его оценкам, электроэнергия может подорожать до 9-11 грн/кВт·ч, а газ — до 25-30 грн за кубометр. Основная причина – требование МВФ о переходе к рыночным тарифам.

Однако аналитик Геннадий Рябцев в комментарии "Телеграфу" предостерегает от паники и заявляет, что такие прогнозы преждевременны. По его словам, в меморандуме с МВФ украинское правительство взяло лишь обязательство подготовить дорожную карту либерализации рынков в течение шести месяцев после завершения военного положения.

Народный депутат Алексей Кучеренко в комментарии "Телеграфу" подчеркивает, что действующие тарифы на газ и электроэнергию уже экономически обоснованны и покрывают расходы энергетических компаний. Он считает необоснованными разговоры о неизбежном повышении тарифов после войны.

