Гигант украинской металлургии заявил, что может закрыться: так ли это и при чем здесь тарифы

Одно из самых мощных промышленных предприятий Украины — "АрселорМиттал Кривой Рог" — может закрыться. Причиной называют высокие цены на электроэнергию. Так считает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. По его словам, при загрузке горно-обогатительных комбинатов менее чем наполовину это ударит по городу ростом безработицы и социальной нагрузки.

"Телеграф" рассказывает, действительно ли металлургический гигант оказался на грани банкротства из-за тарифов на электричество или это очередная попытка выбить себе льготы от государства.

По данным самой компании, которые приводит Лукашук, за пять месяцев 2025 убыток составил 3,8 миллиарда гривен. Очередное повышение цен на электроэнергию с 1 августа прибавит к годовым расходам еще примерно 3 миллиарда гривен, что вроде бы ставит под угрозу все бизнес-процессы предприятия.

А что там по ценам на электричество

Напомним, с конца июля Национальная комиссия по регулированию энергетики ввела новые максимальные цены на электроэнергию для бизнеса в вечерние часы с 17:00 до 23:00. На рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке цена выросла до 15 тысяч гривен за мегаватт-час вместо предыдущих 9 тысяч. На балансирующем рынке — до 16 тысяч вместо 10 тысяч гривен за мегаватт-час.

Подробный график максимально допустимых цен для бизнеса выглядит так:

с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 — 5600 гривен за мегаватт-час,

с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 — 6900 гривен,

23:00 — 15 тысяч гривен за мегаватт-час.

Но реальные тарифы могут быть значительно ниже – и это зависит от рыночной ситуации.

Действительно ли цифры кричат

Эксперт по вопросам энергетики, руководитель спецпроектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии "Телеграфу" выразил мнение, что представители металлургического бизнеса считают, что конкурировать можно только при государственных субсидиях их деятельности. "Или напрямую, либо путем предоставления каких-либо льгот производителям", — отмечает эксперт.

По его убеждению, деятельность предприятий, в частности Арселора, может быть убыточной при любой цене на электрическую энергию, даже при нулевых ценах. Это будет происходить при условии, "если они будут и дальше надеяться, что государство будет поддерживать только их". Рябцев подчеркивает, что для любого производства определяющей прогнозируемость цены на электрическую энергию.

"Чтобы обеспечить стабильность, следует заключать долгосрочные контракты с поставщиками электроэнергии или строить собственную генерацию, а не выходить время от времени на рынок в сутки вперед с постоянно меняющимися запросами", – советует аналитик.

Для чего большой бизнес прибегает к театру манипуляций

"Они полагают, что рынок должен быть подстроен под них, а не они под рынок", — констатирует Геннадий Рябцев. По его словам, сейчас происходит масштабная манипуляция, когда через СМИ продвигается мнение о якобы завышенной в Украине цене электрической энергии.

Под этой шапкой металлурги пытаются выбить под себя льготные цены или разрушить работу всего рынка ради сохранения собственных доходов. Это вообще недопустимо, Геннадий Рябцев.

Рябцев называет недопустимым "манипулирование цифрами, манипулирование данными и басни о том, что электрическая энергия в Украине стоит дороже, чем во всей Европе". Он убежден, что регулятор повышает тарифы на распределение или предельные цены на электрическую энергию в пиковые часы не для того, чтобы остановить производство на АрселорМиттал, а "ради того, чтобы обеспечить платежеспособность по всей цепочке — от производителя до конечного потребителя".

От Криворожстали до мирового гиганта: история завода, держащего город

АрселорМиттал

"АрселорМиттал Кривой Рог" — одно из крупнейших горно-металлургических предприятий Украины, расположенное в Кривом Роге. Оно является частью международной корпорации ArcelorMittal, мирового лидера сталелитейной отрасли.

Как строили Криворожсталь

История предприятия началась 4 августа 1934 года, когда загорелась первая доменная печь Криворожского металлургического завода, известного тогда как "Криворожсталь". В советское время завод активно развивался, превратившись впоследствии в один из крупнейших металлургических комбинатов СССР. В 1974 году здесь запустили самую мощную в то время в мире доменную печь — под номером 9. Но приватизация, как и в случае с сотнями заводов на постсоветском пространстве, не оставила шансов даже такому мощному предприятию.

Доменная печь №9 Криворожсталь

В 2005 году, после приватизации "Криворожстали", победителем конкурса стала компания Mittal Steel Germany, предложившая рекордную сумму за предприятие. Эту приватизацию считают одной из самых успешных в истории Украины.

Рождение металлургического монстра

В 2007 году произошло слияние холдингов Mittal Steel и Arcelor, что привело к созданию глобальной корпорации ArcelorMittal. Криворожский комбинат получил современное название — "АрселорМиттал Кривой Рог".

У предприятия есть полный производственный цикл: от добычи железной руды и производства кокса до изготовления готовой металлопродукции. Она специализируется на производстве длинномерного проката, арматуры, катанки и другой металлургической продукции.

Почему Зеленский обвинил завод в "экоциде"

На заводе "АрселорМиттал"

В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский во время визита в родной Кривой Рог публично раскритиковал руководство "АрселорМиттал Кривой Рог" за неудовлетворительное состояние экологии в городе. "Почему количество раковых заболеваний в Кривом Роге должно зависеть от ваших стратегических планов?" – заявил тогда президент. Он также говорил, что завод должен финансово "извиниться" перед горожанами за экоцид.

После этого визита Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по редкой статье 441 Уголовного кодекса — "экоцид". Иван Баканов, тогдашний исполняющий обязанности главы СБУ, публично заявлял, что обвинения — серьезные.

Парамжит Калон, генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" на тот момент, отрицал все обвинения. Владелец корпорации ArcelorMittal Лакшми Миттал был вынужден дважды лично встречаться с Владимиром Зеленским для урегулирования ситуации.

Лакшми Миттал,владелец крупнейшей в мире сталелитейной компании Mittal Steel Co.

Миллиардное соглашение вместо тюрьмы: как власть задобрили инвестициями

Конфликт разрешили на политическом и дипломатическом уровнях. По результатам встреч с президентом Зеленским ArcelorMittal обязался разморозить и ускорить реализацию экологических проектов на 700 миллионов долларов. Дополнительно компания пообещала инвестировать миллиард долларов в экологическую модернизацию с 2023 года.

В свою очередь СБУ разблокировала проект строительства машины непрерывного литья заготовок, остановленный во время обысков. Так уголовное дело об "экоциде" не дошло до суда и фактически было прекращено.

Еще один скандал: топ-менеджеров обвинили в краже миллиардов

В 2021 году разразился новый скандал, связанный с обвинениями в занижении рентной платы за пользование недрами в период с 2015 по 2019 годы. СБУ оценила потенциальный ущерб для государства более чем в 2,8 миллиарда гривен.

Офис Генерального прокурора и СБУ возбудили уголовное дело, провели обыски и заблокировали счета предприятия. В ноябре 2021 года подозрение вручили Сергею Пличко — финансовому директору, главному бухгалтеру "АрселорМиттал Кривой Рог". Его обвинили в служебном подлоге и уклонении от уплаты налогов. Представители руководства завода в ответ тогда критиковали действия правоохранителей, называя их необоснованным давлением.

Судебные баталии без победителей: как война перечеркнула все дела

Компания активно судилась с налоговой и прокуратурой. "АрселорМиттал Кривой Рог" доказывал, что действовал в рамках законодательства, а разногласия в расчетах ренты — это вопрос трактовки закона. Днепропетровский окружной админсуд снял часть обвинений.

Хотя счета заблокировали, суд впоследствии их разблокировал, чтобы предприятие могло выплачивать зарплаты и критически важные платежи. Дело против Пличко и расследование по неуплате ренты не пришли к приговору.

С началом полномасштабной войны России против Украины, эти дела отошли на второй план. Компания продолжает работать, правовые споры остались нерешенными, но активного преследования уже не ведется.

Напомним, "Телеграф" писал, что большинство заводов металлургического сектора было оккупировано еще в 2014 году, однако перспектива у украинской металлургической отрасли есть. Одним из факторов могут являться инвестиции в энергетический сектор, считает эксперт.