Свет и газ будут? В Минэнергетики рассказали, чего ждать зимой

Подготовка к отопительному сезону продолжается

Отключение света или газа в зимний период уже начинает беспокоить украинцев. Особенно на фоне ужесточения обстрелов соответствующих индустрий, но в Министерстве энергетики уже все объяснили.

Ответы на вопрос дала "Телеграфу" министр энергетики Светлана Гринчук в материале "Зиму мы выдержим, если… – министр энергетики рассказала, будут ли блекауты в этом году".

По словам Гринчук, все отрасли энергетики усиленно готовятся к зиме. И даже вопреки неутешительным прогнозам экспертов, которые и на зиму 2024-2025 прогнозировали блекауты, этого не произошло.

"У нас и зимой была электроэнергия и всего хватило (в том числе, и ресурсов) и лето мы прошли без отключений", — подчеркнула министерша.

Она добавила, что без сильных атак по энергетике и газовой отрасли зима 2025-2026 должна пройти в Украине без ограничений, спокойно. В настоящее время запасы газа пополняются, все отрасли готовятся к отопительному сезону. При этом никто не исключает сильное влияние российских атак, особенно если они усилятся.

"Поэтому без сильных атак мы планируем, что все так и будет. А экспертов, конечно, я очень люблю и уважаю, но они у нас на половину эксперты, а на половину экстрасенсы", — добавляет Гринчук.

В то же время журналист Александр Куриленко подчеркнул, что Россия и не прекращала свои удары по энергетике Украины. Уже сейчас можно увидеть точечные удары по нефтяной отрасли в Украине. Однако в ближайшее время они могут полностью переключиться на электрогенерацию. В таком случае Украине могут угрожать плановые отключения света, особенно зимой вовремя сильных морозов, когда нагрузка на сеть будет большой.

