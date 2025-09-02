Рядом со старинным склепом. Где похоронят Андрея Парубия во Львове (фото

Появились первые фото могилы нардепа Андрея Парубия

Продолжается прощание с народным депутатом Андреем Парубием, убитым прямо на улице Львова 30 августа. Проститься с политиком пришло немало людей. Похоронят государственного деятеля на Лычаковском кладбище, где покоится много выдающихся украинцев.

Фотографиями с кладбища поделились на УНИАН. Могила нардепа находится в начале Лычаковского кладбища во Львове.

Место захоронения Парубия расположено рядом со старинным склепом. На этом кладбище также похоронены сотни известных украинцев. Среди них Иван Франко, Маркиян Шашкевич, Соломия Крушельницкая, Владимир Ивасюк, Ирина Фарион и т.д.

Чин похорон начнется в 12.00 в Соборе святого Юра. Ориентировочно в 13.30 начнется общегородская церемония прощания на площади Рынок, возле Ратуши.

Андрея Парубия похоронят на Лычаковском кладбище. Фото: УНИАН

Могила Андрея Парубия в начале Лычаковского кладбища. Фото: УНИАН

Фото: УНИАН

Напомним, что около полудня неизвестный мужчина с сумкой "Glovo" и в шлеме произвел восемь выстрелов в Андрея Парубия. Народный депутат погиб на месте, еще до приезда "скорой".

Правоохранители задержали 52-летнего мужчину, признавшегося в том, что работал на российские спецслужбы. Он рассказал, что его сын — военный и он пропал без вести под Бахмутом. Поэтому мужчина мониторил российские ресурсы, чтобы найти любую информацию. Этим и воспользовались россияне – они заставили его убить "любого украинского известного политика". Он выбрал Парубия, потому что несколько раз видел его во Львове.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве провели вечер памяти в честь Андрея Парубия. Его посетили Петр Порошенко, Алексей Гончаренко, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Владимир Вятрович и другие.