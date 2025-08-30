Не только Парубий или Фарион. На кого еще из известных украинцев покушались

Во всех случаях жертвы активно выражали свою позицию

В Украине известные общественные и политические деятели часто становятся мишенью из-за своей активной позиции и публичной деятельности. Их жизнь и безопасность оказываются под угрозой в условиях политической нестабильности и возможного внешнего влияния, в частности, со стороны российских спецслужб.

Аналогичная ситуация, вероятно, произошла и с политиком, членом Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке ВРУ Андреем Парубием. На фоне этого события "Телеграф" собрал обзор последних громких покушений на жизнь и убийства украинских общественных деятелей.

Ирина Фарион

19 июля 2024 года во Львове на улице Томаша Масарика экс-нардепу, языковеду и общественному деятелю Ирине Фарион выстрелили в затылок, когда она ждала такси с чемоданом. Несмотря на скорую госпитализацию, женщина умерла в реанимации.

Следствие рассматривает два основных мотива преступления: активную общественную и политическую деятельность Фарион и возможную личную неприязнь. Правоохранители говорят: нападение тщательно планировалось — преступник и, возможно, его сообщники следили за жертвой больше недели.

Задержан Вячеслав Зинченко из Днепра, обвиняемый в умышленном убийстве по мотивам национальной нетерпимости и незаконном обращении с оружием. По данным следствия, он был участником групп в Telegram, связанных с российскими и украинскими неонацистскими организациями, пропагандирующими насилие, расовую и национальную нетерпимость. 24 июля ответственность за нападение взяла на себя российская неонацистская группировка NS/WP Crew, опубликовавшая видео и манифест, назвав Фарион "вредительницей и расовой изменницей".

Известно, что возможный мотив также мог быть связан с позицией общественного деятеля по защите украинского языка и национальной идентичности. На сегодняшний день следствие продолжается, дело еще не раскрыто.

Демьян Ганул

14 марта 2025 года в Одессе на проспекте Украинских героев неизвестный выстрелил в голову активиста Демьяна Ганула, который лежал раненым на тротуаре, а затем умер.

Следствие рассматривает несколько мотивов преступления: его активную общественную деятельность, личную неприязнь и возможное вмешательство российских спецслужб. Ганул был основателем и лидером националистической организации "Уличный фронт", участником противостояния 2 мая 2014 года в Одессе и руководил силовым блоком "Правого сектора" в Одессе в 2014-16 годах.

Подозреваемым стал 46-летний Сергей Шалаев, экс-командир взвода 28-й бригады ВСУ, который недавно дезертировал и имел психологические проблемы. Его задержали через несколько часов после нападения, а уголовное производство возбуждено по статье умышленного убийства.

Как известно, Ганул активно критиковал пророссийские позиции местных властей и строительство на охранных зонах Одессы, был блоггером и волонтером. Следствие подтвердило, что активиста ранее предупреждали об угрозе жизни, в частности, от российских спецслужб. Судебный процесс продолжается, подозреваемый находится под стражей.

Сергей Стерненко

Сергей Стерненко

1 мая 2025 года в Киеве на волонтера и общественного активиста Сергея Стерненко было совершено покушение с применением огнестрельного оружия. Активист получил ранение, но жизни его ничего не угрожает: пуля получилась навылет, жизненно важные органы не зацепила, и мужчина перенес операцию.

Нападающую, женщину 1979 года рождения из Одесской области, проживавшую в Киеве, задержали на месте спецподразделением ЦСО "А" СБУ. Ей сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на убийство. По данным СБУ, покушение организовали российские спецслужбы, финансировавшие преступление из-за банковских счетов подозреваемой. Она наблюдала за активистом и сняла квартиру в том же жилом комплексе, где жил Стерненко.

Это уже не первое нападение на активиста: в 2018 году на него трижды нападали с разной степенью тяжести. Во время одного из покушений Сергей Стерненко применил оружие в рамках самообороны, которое позже стало предметом судебного разбирательства.

Эти случаи показывают, что известные общественные и политические деятели постоянно находятся под угрозой. Покушения на жизнь и убийства происходят при разных обстоятельствах, часто из-за их активной общественной позиции или политической деятельности.

