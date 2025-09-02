Поруч зі старовинним склепом. Де поховають Андрія Парубія у Львові (фото)

З'явилися перші фото могили нардепа Андрія Парубія

Триває прощання з народним депутатом Андрієм Парубієм, якого вбили просто на вулиці Львова 30 серпня. Попрощатися з політиком прийшло чимало людей. Поховають державного діяча на Личаківському кладовищі, де спочиває багато видатних українців.

Світлинами з кладовища поділилися УНІАН. Могила нардепа знаходиться на початку Личаківського кладовища у Львові.

Місце поховання Парубія розташоване поруч зі старовинним склепом. На цьому цвинтарі також поховані сотні відомих українців. Серед них — Іван Франко, Маркіян Шашкевич, Соломія Крушельницька, Володимир Івасюк, Ірина Фаріон тощо.

Чин похорону розпочнеться о 12:00 у Соборі святого Юра. Орієнтовно о 13:30 розпочнеться загальноміська церемонія прощання на площі Ринок, біля Ратуші.

Андрія Парубія поховають на Личаківському кладовищі. Фото: УНІАН

Могила Андрія Парубія на початку Личаківського кладовища. Фото: УНІАН

Фото: УНІАН

Нагадаємо, що близько полудня невідомий чоловік із сумкою "Glovo" і в шоломі зробив вісім пострілів в Андрія Парубія. Народний депутат загинув на місці, ще до приїзду "швидкої".

Правоохоронці затримали 52-річного чоловіка, який зізнався в тому, що працював на російські спецслужби. Він розповів, що його син — військовий і він зник безвісти під Бахмутом. Тому чоловік моніторив російські ресурси, щоб знайти будь-яку інформацію. Цим і скористалися росіяни — вони змусили його вбити "будь-якого українського відомого політика". Він обрав Парубія, бо кілька разів бачив його у Львові.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві провели вечір пам'яті на честь Андрія Парубія. Його відвідали Петро Порошенко, Олексій Гончаренко, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Володимир В’ятрович та інші.