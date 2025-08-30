Военнослужащая, блогер или бывший СБУшник? Кто может занять место Парубия в Раде

Андрей Парубий был №2 в списке "Евросолидарности" после Петра Порошенко

В субботу, 30 августа, во Львове убили бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Поскольку на момент смерти он был действующим народным депутатом "Европейской солидарности", то после трагедии его должен заменить следующий человек в партийном списке.

Однако с этим может быть не все так однозначно. "Телеграф" разобрался с тем, кто может войти в Верховную Раду.

Согласно данным на сайте "Евросолидарности", сейчас от этой партии в парламенте 27 нардепов. Из них четверо попали как мажоритарщики.

На сайте ЦИК указано, что сейчас крайним действующим нардепом в партийном списке является Ирина Никорак. За ней идут Татьяна Черновол, Денис Пятигорец и Андрей Левус.

Партийный список "ЕС"

Татьяна Черновол

Черновол — украинская журналистка, активистка и бывший народный депутат. Широко известна своей критикой политики бывшего президента Виктора Януковича и участием в событиях Евромайдана. В 2013 году она пережила покушение, а уже в 2014 году участвовала в боях за Мариуполь.

С 2022 года участвовала в боях против российских оккупантов в качестве командира расчета ПТРК "Стугна", в том числе причастна к разгрому 6-го танкового полка РФ в Броварском районе. Имеет звание младшего лейтенанта.

Пока неизвестно станет ли Черновол новым нардепом, так как парламентская деятельность сложно сочетается с боями на фронте.

Денис Пятигорец

Пятигорец Денис Михайлович — запорожский блогер и волонтер, бывший заместитель главы Волынский облгосадминистрации, в 2019 году баллотировался в парламент с "Европейской Солидарностью".

С 2010 года был депутатом Запорожского горсовета от Партии регионов, но покинул ее после разгона студенческого митинга в Киеве 30 ноября 2013 года. После этого стал пресс-секретарем "Западной нефтяной группы", в 2016 году стал пресс-секретарем благотворительной организации "Патриоты Волыни", а затем и ее главой.

В 2018 году был заместителем главы Волынской ОГА, а позже стал директором департамента закупок WOG

Андрей Левус

Андрей Левус в 2007-12 годах был помощником Парубия. Активно участвовал в событиях Евромайдана, а затем стал заместителем главы СБУ Вадима Наливайченка. Осенью 2014 года был избран нардепом "Народного фронта".

Является автором ряда законопроектов о санкциях против россиян и их соратников. Активно настаивал на принятии мер по ограничению использования российского языка в медийном пространстве, по развитии армии и по ограничении деятельности российской церкви в Украине.

Как сообщалось ранее, коллега Парубия Алексей Гончаренко в комментарии "Телеграфу" выразил убеждение, что за убийством стоят россияне. Сам факт нападения он называет актом террора.