Не "Межигорьем" единым: в каком еще бывшем "режимном объекте" можно отдохнуть около Киева (карта)

Здесь среди вековых лесов пасутся зубры и благородные олени, а современная инфраструктура позволяет комфортно наслаждаться дикой природой

Более полувека эта территория была недоступна простым украинцам. Забор с колючей проволокой надежно скрывал от посторонних глаз уникальные природные богатства Полесья. В 1957 году здесь было создано заповедно-охотничье хозяйство закрытого типа. Эта территория предназначалась для отдыха и охоты первых лиц государства и высокопоставленных гостей. Сегодня "Залесье" гостеприимно открывает двери всем, кто готов погрузиться в мир дикой природы всего в часе езды от столицы.

Национальный природный парк "Залесье" сегодня – это уникальное сочетание нетронутой природы, богатой истории и современного сервиса. Это место, куда хочется возвращаться снова и снова, чтобы каждый раз открывать новые тайны украинского Полесья.

От закрытой зоны к национальному достоянию

История превращения секретной резиденции в общедоступный природный парк началась в 2009 году, когда территория получила официальный статус. Однако настоящее открытие для широкой публики произошло лишь в последние годы, когда здесь была создана современная туристическая инфраструктура.

Парк "Залесье"

Расположенный на границе Киевской и Черниговской областей, парк занимает внушительные 15 тысяч гектаров. Главное богатство "Залесья" – вековые смешанные леса, где растут могучие сосны и дубы. Особую ценность представляют более тысячи гектаров лесов старше свыше ста лет – настоящие живые свидетели украинской истории.

Благородный олень в парке "Залесье"

Встреча с дикой природой

Животный мир парка поражает разнообразием. В густых лесах обитают благородные олени, грациозные косули, величественные лоси и мощные дикие кабаны. Но настоящая гордость "Залесья" – стадо зубров, этих живых символов европейских лесов, которых можно увидеть во время организованных сафари.

Зубры в парке "Залесье"

Любители птиц будут в восторге от местного разнообразия — более 200 видов пернатых, включая редкого черного аиста, журавлей и орланов. Удивительно, но некоторые лесные обитатели настолько привыкли к людям, что зайцы позволяют себя погладить.

Маршруты для каждого

Парк предлагает разнообразные способы знакомства с природой. Для автомобилистов доступны два маршрута: "Жемчужина Полесья" (37 км, около 2 часов) и "Путешествуем Полесьем" (28 км). Оба рассчитаны на комфортную поездку без особых сложностей.

Велосипедисты могут выбрать 28-километровый маршрут "Дорогами Залесья" — двухчасовое путешествие легкой сложности по живописным лесным дорогам. Пешие прогулки представлены экологической тропой "Лесная сказка" протяженностью 5,3 км. Этот 2,5-часовой маршрут позволяет максимально близко познакомиться с тайнами древних лесов.

Конюшня в парке "Залесье"

Экскурсии сопровождают опытные егеря и гиды, которые знают каждый уголок парка и его обитателей. Во время сафари посетители часто становятся свидетелями удивительных сцен — целые семейства зубров и благородных оленей спокойно пасутся среди вековых деревьев, не обращая внимания на наблюдателей.

Инфраструктура парка

Пожарная башня на холме открывает захватывающие панорамы озер. Отсюда открываются виды, достойные кисти художника или объектива профессионального фотографа.

Озеро в парке "Залесье"

Особое место в парке занимает конюшня с породистыми арабскими и андалузскими скакунами — подарками иностранных государств. Здесь можно не только познакомиться с благородными животными, но и взять уроки верховой езды или совершить конную прогулку по утренним тропам.

Музей с историей

В охотничьем домике располагается уникальный Музей дикой природы. Здесь собрана впечатляющая коллекция таксидермии местных животных, исторические фотографии и экспонаты, связанные с известными посетителями прошлого — от Никиты Хрущева до Фиделя Кастро. Цифровой атлас территории позволяет детально изучить все богатства парка.

Круглый год интересно

Парк живет насыщенной событийной жизнью. Весной проходит фестиваль "Пробуждение леса" с рассветными экскурсиями и мастер-классами. Осень — время фотосафари с профессиональным оборудованием. Зимой работает "Лесная школа", где учат выживанию в природе и чтению следов животных.

Любители водных развлечений найдут здесь кристально чистые озера для рыбалки на щуку и карася или каякинга. А ночные астрономические наблюдения под звездным небом, свободным от городской засветки, станут незабываемым опытом.

Как добраться

Национальный природный парк "Залесье" расположен примерно в 40 километрах к северо-востоку от Киева, на территории Киевской и Черниговской областей. Одна из самых удобных и популярных дорог для автомобилистов – трасса Н07 (Черниговская трасса), которая ведет непосредственно к парку. По трассе нужно ехать около часа, в зависимости от трафика.

Для тех, кто предпочитает общественный транспорт, возможен следующий маршрут: от Киева можно доехать до села Залесье или близлежащего села Богдановка на автобусе, маршрутке или с пересадкой через Бровары. Важно заранее уточнить расписание и наличие транспорта, так как прямые рейсы в парк могут быть ограничены.

