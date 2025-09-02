Могут ли боевые действия в Украине закончится до конца года: Чмут озвучил неожиданный прогноз (видео)

Остановка боевых действий может произойти в ближайшие месяцы, но не всё так просто

Есть вероятность того, что активные боевые действия в Украине прекратятся к концу текущего года. Однако если не предпринять определенные шаги, то они неизбежно возобновятся.

Такое мнение высказал известный волонтер, глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут проекту "Pressing". По его словам, на тему остановки активной фазы войны идут переговоры уже несколько месяцев.

Вместе с тем Чмут подчеркнул, что если в России ничего не поменяется, то стоит ждать, что война просто перейдет из одного состояния в другое. Чтобы не допустить третьего вторжения в Украину необходимо обеспечить единство общества, сильную экономику и широкие возможности для ВСУ.

Если мы будем красавчиками, все будем делать четко, то шансы того, что будет следующая, третья война с Россией, они будут минимальны или приближаться к нулю Тарас Чмут

Как сообщалось ранее, представитель Белого дома Стив Уиткофф ранее говорил, что США хотят завершить войну России против Украины до 31 декабря 2025 года. Аналогичное ожидание озвучивал и американский президент Дональд Трамп.

Впрочем, в Европе к этому прогнозу относятся скептически, а некоторые западные лидеры говорят, что не стоит даже рассчитывать на личную встречу президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.