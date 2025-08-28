Путин дал заднюю? Встречи Зеленского и лидера России не будет

Об этом предупреждали европейские политики и эксперты

В четверг, 28 августа, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина не будет.

Об этом сообщает Clash Report.

"Канцлер Германии Мерц заявил, что "встречи Зеленского и Путина не будет", пишет информационное агентство.

Достоверные причины срыва встречи лидеров воюющих государств неизвестны. Однако 28 августа министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что агрессивная война России против Украины вряд ли закончится в этом году.

Война не закончится так скоро, как некоторые говорят и считают… Я не хочу быть пессимистом, но не думаю, что до конца года можно будет найти решение Глава МИД Италии Антонио Таяни

В этот же день в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем президент Зеленский отметил, что Россия выдвигает все новые и новые условия и продолжает свою агрессию.

Украина готова ко встрече на уровне лидеров. Только в таком формате можно обсудить все важные вопросы. Впрочем, Россия в ответ лишь выдвигает новые условия и продолжает свою агрессию Президент Украины Владимир Зеленский

Эксперты также предупреждали, что глава Кремля вряд ли пойдет на переговоры с Зеленским.

Народный депутат Украины 8-го созыва Вадим Денисенко пояснял, почему Путин не хочет прекращать войну. По его мнению, для этого есть несколько причин:

Он не достиг ни одной из целей 2022 года.

Он опирается на ура-патриотов, которые хотят продолжения войны до уничтожения Украины.

Окружение Путина будет противиться окончанию войны, поскольку в России идет масштабная национализация (перераспределение собственности) в его интересах.

Также Денисенко отмечал, что встреча с президентом Украины заберет у главы Кремля два очень важных козыря, которыми он манипулировал все время. По его словам, российскому президенту очень сложно пойти на эти переговоры, но на него оказывает давление Трамп.