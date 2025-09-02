Чи можуть бойові дії в Україні закінчиться до кінця року: Чмут озвучив несподіваний прогноз (відео)

Зупинка бойових дій може статися протягом найближчих місяців, але не все так просто

Є ймовірність, що активні бойові дії в Україні припиняться до кінця поточного року. Однак якщо не вжити певних кроків, то вони неминуче відновляться.

Таку думку висловив відомий волонтер, голова фонду "Повернися живим" Тарас Чмут проєкту "Pressing". За його словами, на тему зупинення активної фази війни тривають переговори вже кілька місяців.

Водночас Чмут наголосив, що якщо в Росії нічого не зміниться, то варто чекати, що війна просто перейде з одного стану до іншого. Щоб не допустити третього вторгнення в Україну, необхідно забезпечити єдність суспільства, сильну економіку та широкі можливості для ЗСУ.

Якщо ми будемо красавчиками, все будемо робити чітко, то шанси того, що буде наступна, третя, війна з Росією, вони будуть мінімальні або наближатися до нуля Тарас Чмут

Як повідомлялося раніше, представник Білого дому Стів Віткофф раніше говорив, що США хочуть завершити війну Росії проти України до 31 грудня 2025 року. Подібне очікування озвучував і американський президент Дональд Трамп.

Утім, у Європі до цього прогнозу ставляться скептично, а деякі західні лідери кажуть, що не варто навіть розраховувати на особисту зустріч Президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.