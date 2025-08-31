В Немирове небо стало красным от пожара: слышны взрывы (фото)

Огонь тушат несколько часов

В Немирове, что в Винницкой области, виден масштабный пожар. Кроме того, местные говорят, что там слышны взрывы.

По предварительной информации, возгорание произошло на местной свалке. Об этом сообщил журналист Андрей Боечко в своем Facebook.

По его словам, пожарные уже на месте, но не могут потушить возгорание. Он добавил, что попытки локализировать огонь длятся уже несколько часов.

Пожар в Немирове

Причину взрывов тоже удалось объяснить относительно просто — в мусорные баки часто выбрасывают разные пустые баллончики, которые имеют свойство взрываться при нагревании.

В сети объяснили, почему слышны взрывы

О причинах возгорания и масштабах пожара ничего неизвестно, а в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям событие пока не комментировали.

