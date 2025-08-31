В Немирове небо стало красным от пожара: слышны взрывы (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Огонь тушат несколько часов
В Немирове, что в Винницкой области, виден масштабный пожар. Кроме того, местные говорят, что там слышны взрывы.
По предварительной информации, возгорание произошло на местной свалке. Об этом сообщил журналист Андрей Боечко в своем Facebook.
По его словам, пожарные уже на месте, но не могут потушить возгорание. Он добавил, что попытки локализировать огонь длятся уже несколько часов.
Причину взрывов тоже удалось объяснить относительно просто — в мусорные баки часто выбрасывают разные пустые баллончики, которые имеют свойство взрываться при нагревании.
О причинах возгорания и масштабах пожара ничего неизвестно, а в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям событие пока не комментировали.
Как сообщалось ранее, вечером 31 августа во Львове произошла стрельба возле местного заведения "Макдональдз". Стрелка быстро задержали и изъяли пневматический пистолет, полиция сообщила, что происшествие произошло из-за бытового конфликта между местными жителями. Обошлось без пострадавших.