Россия атакует новыми рогатыми "шахедами": в чем их фишка и почему они стали намного опаснее

Фишка нового оружия в связи

В России создали новую версию дрона "шахед". Он может управляться в режиме реального времени для ударов по Украине.

"Телеграф" разобрался в том, что нового и опасного в новой версии "шахедов".

Шахеды с рогами охотятся на украинские цели

Военнослужащий ВСУ, специалист по радиотехнологиям и технический блогер Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что в российских ударных дронах Shahed обнаружили камеры, а также радиоуправление серии "Ь".

По его словам, это самая свежая находка. На носу у них установлены камеры, а на крыльях модемы и антенны.

"Модемы и камеры, к сожалению (в отличие от Гербер, найти не удается). Они разбиваются и горят", — отметил Флеш.

Эксперт отмечает, что фишка новых ударных российских дронов заключается в том, что ими можно управлять онлайн прямо из России.

"Может вести разведку и атаковать даже цели в движении", — объяснил Бескрестнов.

Чем страшны дроны с модемами

Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук", политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран ранее в комментарии "Телеграфу" объяснял, что именно в связи и кроется большая опасность новых дронов.

"LTE имеет большое количество преимуществ для военного применения. Потому что есть высокая скорость и пропускная способность. И это все эффективно.

Работает этот интернет стабильнее классической радиосвязи на короткой и средней дистанциях. Но его ключевое преимущество в другом — он по своей природе является технологией, с помощью которой ты можешь управлять на очень большом расстоянии", — объяснил эксперт.

Таран рассказал, что теоретически данная технология дает врагу возможность управлять своим дроном хоть с другого континента.

"Берем LTE и спутник Старлинк или какой-нибудь другой спутник. Дрон подключается к LTE, а затем базовая станция передает сигнал в спутниковый канал. Далее он передает в другой регион, например Берлин, Харьков — а мы с вами в Киеве. Куда угодно.

В принципе, можно развернуть на другой континент. Но все же не желательно, а до тысячи километров спокойно. Далее базовая станция передает сигнал в спутниковый канал. Затем возвращается в сеть LTE на дрон и полетели. Этот принцип называется "Beyond line of sight", — рассказал Таран.

Простыми словами: оператор сидит за сотни километров — он связывается с базовой станцией LTE — в 10-20 километрах от неё находится дрон — для дрона расстояние от оператора выходит не сотни километров, а совсем рядом.

Таким образом выходит, что российские операторы могут наводить новые "шахеды" в режиме реального времени, сидя в безопасной для себя зоне. А это может позволить врагу более точнее наносить удары.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия кошмарит фронт новым неизвестным 4G-дроном.