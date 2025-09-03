УКУ прав, но осадок остался: что нового известно о скандале с гомофобным душком в популярном украинском университете

ВУЗ имеет право проверять высказывания своих студентов и работников

Украинский католический университет (УКУ), который находится во Львове, отказал в поселении в общежитие абитуриентке, в соцсетях которой была фотография с флагом ЛГБТ-сообщества. Имеет ли право вуз отказывать студентам и обязаны ли абитуриенты соответствовать правилам и требованиям учебных заведений?

"Телеграф" выяснил, соответствует ли устав УКУ законам Украины, какие скандалы ранее были связаны с университетом и является ли отказ из-за взглядов общей практикой католических заведений.

Могут уволить и отчислить: о чем говорится в принципах УКУ

Украинский католический университет — частное учебное заведение, основанное УГКЦ, которое принадлежит к международному сообществу католических университетов. Его деятельность базируется на христианских принципах. Вместе с тем, учебное заведение принимает студентов с различными религиозными убеждениями или без них. В совместительстве с профессиональным образованием, независимо от специальности, УКУ предлагает обязательную мировоззренческую программу.

Украинский католический университет вечером / Facebook

Практики университета включают:

молитвы в начале занятий;

христианское приветствие в сообществе;

обязательное участие в части духовных мероприятий в рамках летних программ или формаций в коллегиумах;

курсы по мировоззренческому познанию христианства.

В УКУ заявляют, что на администрацию и преподавателей возложена особая ответственность — не только учить, но и личным примером поддерживать христианскую среду. Поэтому при приеме на работе обращают внимание не только на профессиональные навыки, но и на моральные ориентиры человека.

В памятке о принципах духовной формации в Украинском католическом университете указано, что заведение имеет право проверять, не противоречат ли публичные заявления работников или студентов его ценностям. Если такое противоречие является существенным и вредит сообществу, то это может стать основанием для увольнения или отчисления.

День открытых дверей в УКУ, 2025 год / Facebook

Коллегиум УКУ — не просто общежитие в привычном для студентов понимании. Это, как утверждают в УКУ, сообщество, где более 200 студентов "учатся и духовно растут вместе с преподавателями".

Проживать в Коллегиуме могут только те студенты, которые участвуют в специальной образовательно-формационной программе "Христианская духовность в постмодерную эпоху".

Именно на эту программу, по информации самого УКУ, не зачислили абитуриентку, дочь писательницы и сценаристки Наталки Ворожбит, а значит и не предоставили права на проживание в общежитии.

Коллегиум УКУ / Facebook

На странице в Facebook университет признал, что ситуация с коммуникацией была неудачной, и извинился за разочарование, которое испытала абитуриентка. УКУ пообещал пересмотреть процесс отбора на формационную программу, усовершенствовать критерии и лучше информировать абитуриентов.

Пост УКУ в Facebook

Игорь Фрис, народный депутат Украины и заслуженный юрист, поддержал позицию УКУ. По его словам, ценности, заложенные в философию заведения, являются четкими и общими для всех участников сообщества. Они имеют не только образовательный, но и религиозный аспект, и именно это отличает УКУ от других вузов.

Пост Игоря Фриса

Он также подчеркнул, что несмотря на уважение к различным убеждениям, не стоит навязывать свои ценности в среде, где их не разделяют:

С уважением к другим ценностям, нельзя их приносить там, где их не ждут Игорь Фрис

Игорь Фрис / Facebook

По мнению нардепа, любое давление на университет или возможные санкции со стороны государства из-за позиции УКУ относительно формационной программы были бы ошибочными и могли бы иметь "непоправимые последствия".

Государство может лишить УКУ лицензии? О чем говорит закон

Согласно украинскому законодательству, ни одно учреждение высшего образования — независимо от того, государственное ли оно, частное или коммунальное — не имеет права ограничивать доступ к образованию или связанным с ним услугам, таким как проживание в общежитии, из-за религиозных убеждений или их отсутствия.

Закон Украины "Об высшем образовании"

Закон прямо запрещает любую дискриминацию в сфере образования и жилищных отношений, включая косвенную — когда, на первый взгляд, нейтральное правило (например, участие в формационной программе) фактически делает невозможным доступ к общежитию для определенной группы людей. Такие действия могут нарушать не только закон "Об высшем образовании", но и закон "О принципах предотвращения и противодействия дискриминации".

Закон Украины "О дискриминации"

Также государство обязывает университеты обеспечивать студентов жильем, как часть выполнения лицензионных условий. Следовательно, требование вступать в религиозную программу, чтобы получить место в общежитии, не может быть единственным основанием для отказа, если это ограничивает право студентов на равный доступ к образовательным услугам.

Аналитик и социолог Андрей Еременко считает ситуацию вокруг УКУ не трагедией, а примером того, как в Украине работает свобода выбора — как для университетов, так и для студентов.

Пост Андрея Еременка про УКУ

По его мнению, УКУ последовательно придерживается своих задекларированных ценностей и не скрывает консервативного христианского мировоззрения. Поэтому абитуриенты заранее могут взвесить, готовы ли они к обучению в подобной среде.

Университет отстаивает те ценности, которые считает нужным. И он просто в очередной раз подтвердил свои принципы, поэтому все понимают, кому стоит поступать именно туда, а кому — нет Андрей Еременко

В то же время, он подчеркнул, что и для самой студентки и ее семьи ситуация сложилась не слишком драматично: они выбрали другое учебное заведение — Киево-Могилянскую академию, которая, по мнению аналитика, является не менее достойной альтернативой.

"Гомофобия как институция". Почему это не искоренить из УКУ

Журналист и бывший преподаватель УКУ Отар Довженко считает, что отказ в поселении студентке из-за символики ЛГБТ — проявление системной проблемы в самом заведении.

"Украинский католический университет — если не лучший, то один из лучших университетов в Украине", – отметил он.

В то же время, по его мнению, в университете институционализирована гомофобия, что является частью христианской системы ценностей, которую исповедует заведение. Довженко указал, что такая позиция не является личным выбором работников или руководства — она связана с финансированием от консервативной части диаспоры:

Если вам нравится УКУ как место — красивые модерные здания, кампус, все это — то без институционализированной гомофобии всего этого не могло бы быть, к сожалению. Потому что финансовая модель существования университета в значительной степени зависима от самой консервативной части украинской диаспоры североамериканских стран Отар Довженко

Отар Довженко / Facebook

Он также добавил, что конфликты в университете часто возникают не из-за личной принадлежности студентов или преподавателей к ЛГБТ-сообществу, а именно из-за публичной поддержки ее прав. Когда-то, по его словам, это стало причиной давления на Школу журналистики, в которой он работал.

К сожалению, необходимый для обучения/работы в этом заведении уровень конформизма может быть неприемлем для людей, которые публично поддерживают ЛГБТ и не хотят молчать о своей позиции. Но см. пункт о финансовой модели — оно так не работает, потому что богатые американские традиционалисты, которые дают деньги на католический университет, хотят видеть его именно христианским Отар Довженко

Пост Отара Довженко

Украинский католический университет не получает государственного финансирования. Вся его деятельность держится на частных благотворительных взносах и оплате за обучение. По собственным данным, структура доходов выглядит так:

65-75% — благотворительная поддержка со всего мира

25-35% — оплата студентов Университет получает финансирование от десятков фондов, организаций, епархий, посольств и частных доноров — прежде всего из США, Канады, Европы, Австралии. Ключевые доноры и партнеры УКУ: Фонды:

Фонд УКУ (США)

Украинский Католический Образовательный Фонд (Канада)

Украинский Католический Фонд в Великобритании

Трусы поверх лосин и "Общество секта": какие скандалы ранее преследовали УКУ

Ранее в сети было известно о двух публичных конфликтах, связанных с университетом и ЛГБТ-сообществом. Первый касался студентки, известной под псевдонимом Киндер Лимо, которая является небинарной личностью. Она рассказала о давлении в связи с символикой сообщества в кампусе УКУ.

"Ко мне в трапезной подошли двое отцов в рясах и заставили убрать радужный флаг, который лежал на столе", – описывали они. Инцидент произошел во время мероприятия в столовой, когда студенты дарили друг другу подарки.

По словам Киндер Лимо, они примеряли белье, которое получили, поверх одежды, прямо в помещении трапезной, что вызвало дальнейшее возмущение со стороны части сообщества.

Впоследствии их начали вызывать на "воспитательные беседы", предупредили о возможности отчисления из-за академической неуспеваемости и, по словам самих Киндер Лимо, попросили не появляться в университете с ЛГБТК+-символикой. В итоге они написали заявление на отчисление по собственному желанию.

Еще один случай, связанный с ситуацией, произошел с Аленой Ляшевой, которая уволилась с должности старшего преподавателя кафедры социологии в 2020 году. Она рассказала, что столкнулась с неформальным давлением из-за своего участия в ЛГБТ-документалке "Общество секта". Формально ее никто не цензурировал, однако, как отметила женщина:

Когда ты становишься частью сообщества УКУ, то никто прямо тебя не обязывает быть гомофобом. Но воспроизводится определенная невидимая гегемония. Я была готова толерировать эти неформальные правила и не выражать свои взгляды громко и публично, скрывать свою бисексуальность и полиаморность ради возможности преподавать. Меня никто не цензурировал на парах, и это было для меня основным критерием допустимости сотрудничества с вузом Алена Ляшева

Она также рассказала, что после выхода фильма ей устроили разговор по поводу участия в ленте, без официальных решений или объяснений со стороны администрации. После этого Ляшева решила самостоятельно уйти из УКУ.

"Я даже не ожидала, что фильм привлечет внимание. Однако понимала, что если доказывать что-то, например что увольнение работников за взгляды противоречит законодательству Украины, как противоречит и неформальное давление не выражать те или иные взгляды, то конфликт будет на весь интернет, поэтому я решила поберечь нервы свои, своих любимых коллег и тихо ушла", – отметила она.

Алена Ляшева / Facebook

Как католические университеты мира решали подобные ситуации

Один из ведущих католических вузов, Университет Нотр-Дам, оказался в центре дискуссий в 2012-2013 годах, когда студенты требовали официального признания ЛГБТ-организаций на кампусе.

Вид на кампус Университета Нотр-Дам

Это вызвало критику со стороны консервативных католических кругов. В ответ университет создал "Пастырский план поддержки" — серию программ по инклюзивности и поддержке ЛГБТ-студентов, однако без официального статуса клубов.

Самый старый католический университет США, Джорджтаунский, также неоднократно оказывался в центре дебатов по поводу поддержки прав ЛГБТ, в частности — из-за участия выпускников и работников в дискуссиях об однополых браках.

Джорджтаунский университет, Школа права

Хотя официально вуз позиции не менял, он открыл ЛГБТ-ресурсный центр и внедрил программы поддержки. Администрация объяснила эти шаги соответствием ценностям — "встречать людей там, где они есть".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в июне 2025 года Деснянский районный суд Киева впервые официально признал отношения двух мужчин фактической семьёй. Это решение стало важным прецедентом для украинской правовой системы и общества, вызвав широкую дискуссию.