В Україні вперше визнали пару геїв сім’єю: чому це важливо

Це рішення стало важливим прецедентом для України, адже вперше суд врахував не лише формальні норми Сімейного кодексу, а й конституційні гарантії рівності

У червні 2025 року Деснянський районний суд Києва вперше офіційно визнав стосунки двох чоловіків як фактичну родину. Це рішення стало важливим прецедентом для українського права та суспільства, викликавши широке обговорення.

"Телеграф" вирішив докладно розібрати, що стоїть за цим рішенням, чому воно важливе і які наслідки може мати для суспільства.

Що сталося

ЗМІ стало відомо, що йдеться про справу українського дипломата Зоряна Кіся та його партнера Тимура Левчука. Пара живе разом із 2013 року, пройшла громадянську церемонію у 2017-му та офіційно оформила шлюб у США у 2021 році (про це "Телеграф" розповідав раніше ). 2024 року Зорян був направлений на дипломатичну службу до Ізраїлю. Проте Міністерство закордонних справ відмовило Тимуру, який є військовозобов’язаним, у виїзді за кордон разом із чоловіком.

Відмову мотивували тим, що українське законодавство визнає шлюб лише між чоловіком та жінкою. Тоді пара звернулася до суду із проханням визнати їхні стосунки сімейними, щоб забезпечити право Левчука супроводжувати дипломата та користуватися сімейними правами.

Чому справа набула резонансу

Сама пара — відомі в Україні громадські діячі та правозахисники. Зорян Кісь до призначення на посаду першого секретаря Посольства України в Ізраїлі був активістом міжнародної організації Freedom House та одним із засновників КиївПрайду.

Тимур Левчук очолює українську організацію "Точка Опори" (Fulcrum UA), яка займається захистом прав ЛГБТ. Він також є членом Консультативної ради при уповноваженому ВР Дмитрі Лубінці.

На чому ґрунтувалося останнє рішення суду

Суд розглянув безліч доказів: спільне проживання, господарювання, спільні покупки, сімейні фотографії, свідоцтво про шлюб, авіаквитки та показання свідків. Хоча український Сімейний кодекс формально визначає шлюб як спілку чоловіка та жінки, суд спирався на ширші правові засади.

Стаття 21 Конституції України гарантує рівність усіх громадян і забороняє дискримінацію, зокрема за ознакою сексуальної орієнтації. Рішення Конституційного суду 1999 року розширює поняття сім'ї, включно з людьми, які живуть разом і ведуть спільне господарство, навіть якщо їхній шлюб не зареєстрований офіційно. Важливим аргументом стала і практика Європейського суду з прав людини, який вимагає поважати приватне і сімейне життя всіх громадян, незалежно від статі партнерів.

Суд також враховував міжнародні зобов’язання України, які, підписавши Європейську конвенцію з прав людини, зобов’язані захищати права всіх своїх громадян. У цьому випадку суд зробив висновок, що не можна ігнорувати реальне життя та відносини людей лише через формальні обмеження законодавства.

У результаті суд визнав, що стосунки двох чоловіків — це справжня сім’я, оскільки вони живуть разом, підтримують одне одного та ведуть спільне господарство.

Попри цей випадок, законодавство України поки що не визнає одностатеві шлюби чи громадянські партнерства офіційно. Законопроєкти, спрямовані на розширення прав ЛГБТ, гальмуються через політичний опір та вплив консервативних сил.

В Україні багато ЛГБТ-громадян, включаючи військовослужбовців, стикаються з відсутністю правових гарантій для своїх відносин. Вони не можуть бути опікунами, відвідувати партнера в лікарні або успадковувати майно, попри службу та внесок у захист країни. Рішення Деснянського суду може стати прецедентом для вирішення цієї ситуації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні хочуть змінити підхід до одностатевих шлюбів. Новий законопроєкт передбачає врегулювання питань реєстрованих партнерств для повнолітніх осіб незалежно від їхньої статі.