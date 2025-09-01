Зеленский встретится с Трампом и лидерами Европы 4 сентября в Париже, — FT

Зеленский и Трамп проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят более подробные планы

Президент Украины Владимир Зеленский, европейские лидеры и президент США Дональд Трамп соберутся в Париже 4 сентября, чтобы на высшем уровне провести переговоры о послевоенных гарантиях безопасности для Украины. Планируется, что во время саммита Зеленский и Трамп встретятся отдельно.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на собственные источники среди дипломатов. Среди участников встречи будут канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Ожидается, что встречавшиеся с Трампом в Вашингтоне соберутся в Париже в четверг по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона, чтобы продолжить переговоры на высоком уровне, сообщили трое дипломатов, ознакомленных с планами", — пишет издание.

Европейские лидеры сейчас работают над уточненными планами потенциального развертывания военных сил в Украине после войны в рамках гарантий безопасности. Поддерживать европейские силы будут США. Отмечается, что Зеленский и Трамп проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят более подробные планы по предоставлению гарантий безопасности. Со своей стороны глава Еврокомиссии подтвердила, что некоторые планы по гарантиям безопасности для Украины уже разработаны.

"Конечно, это (предоставление гарантий безопасности, — ред.) всегда требует политического решения соответствующей страны, поскольку развертывание войск является одним из важнейших суверенных решений нации. Ощущение срочности очень высокое… Это движется вперед. Это действительно принимает форму", – сказала в комментарии Урсула фон дер Ляен.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины. Они должны гарантировать Украине устойчивый мир. Речь идет об усилении украинской армии, санкциях против российского режима и аналоге НАТО для Киева.

При этом на Западе также уже был создан примерный план того, как будут обеспечиваться гарантии безопасности для Украины в послевоенный период. Это включает как размещение войск союзных стран, так и поддержку боеспособности украинской армии.