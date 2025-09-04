Гарантий от Европы будет мало: Зеленский объяснил, почему необходимо участие США
Европа в прямом боестолкновении способна противостоять Путину и без участия США
Украине нужны гарантии безопасности, чтобы вынудить российского правителя Владимира Путина даже не задумываться о новой войне в Украине. Но гарантий безопасности только от европейских стран может оказаться маловато.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Point. По словам Зеленского, Путина не просто нужно заставить отступиться от идеи начать новую войну – его нужно заставить даже не думать об этом.
"Для этого нам нужны другие гарантии безопасности. А чтобы предотвратить повторное начало войны Путиным, европейских гарантий безопасности может быть недостаточно. Нам нужен союз между Европой и Соединенными Штатами"
Президент добавил, что Европа в прямом боестолкновении способна противостоять Путину и без участия США. Украинская армия вообще сдерживает российское наступление с помощью европейского оружия и денег даже без присутствия европейских военных на фронте.
"А Соединенные Штаты предоставляют соответствующее оружие, которое мы закупаем. Однако, если мы хотим прекратить агрессию или предотвратить возвращение к войне, это зависит от Европейского Союза и Соединенных Штатов. Этот союз будет иметь большее влияние на Россию"
Напомним, что Европейский союз считает, что гарантии безопасности для Украины должны базироваться на мощи ее Вооруженных сил и поддержке партнеров, в частности Европейского Союза, США и " Коалиции желающих". ЕС работает над тем, чтобы обеспечить Украину пакетом безопасности до момента возможных переговоров с Россией.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины. Они должны гарантировать Украине устойчивый мир. Речь идет об усилении украинской армии, санкциях против российского режима и аналоге НАТО для Киева.
При этом на Западе также уже был создан примерный план того, как будут обеспечиваться гарантии безопасности для Украины в послевоенный период. Это включает как размещение войск союзных стран, так и поддержку боеспособности украинской армии.