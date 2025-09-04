Гарантий от Европы будет мало: Зеленский объяснил, почему необходимо участие США

Европа в прямом боестолкновении способна противостоять Путину и без участия США

Украине нужны гарантии безопасности, чтобы вынудить российского правителя Владимира Путина даже не задумываться о новой войне в Украине. Но гарантий безопасности только от европейских стран может оказаться маловато.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Point. По словам Зеленского, Путина не просто нужно заставить отступиться от идеи начать новую войну – его нужно заставить даже не думать об этом.

"Для этого нам нужны другие гарантии безопасности. А чтобы предотвратить повторное начало войны Путиным, европейских гарантий безопасности может быть недостаточно. Нам нужен союз между Европой и Соединенными Штатами" Президент Украины Владимир Зеленский

Президент добавил, что Европа в прямом боестолкновении способна противостоять Путину и без участия США. Украинская армия вообще сдерживает российское наступление с помощью европейского оружия и денег даже без присутствия европейских военных на фронте.

"А Соединенные Штаты предоставляют соответствующее оружие, которое мы закупаем. Однако, если мы хотим прекратить агрессию или предотвратить возвращение к войне, это зависит от Европейского Союза и Соединенных Штатов. Этот союз будет иметь большее влияние на Россию" Президент Украины Владимир Зеленский

Напомним, что Европейский союз считает, что гарантии безопасности для Украины должны базироваться на мощи ее Вооруженных сил и поддержке партнеров, в частности Европейского Союза, США и " Коалиции желающих". ЕС работает над тем, чтобы обеспечить Украину пакетом безопасности до момента возможных переговоров с Россией.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины. Они должны гарантировать Украине устойчивый мир. Речь идет об усилении украинской армии, санкциях против российского режима и аналоге НАТО для Киева.

При этом на Западе также уже был создан примерный план того, как будут обеспечиваться гарантии безопасности для Украины в послевоенный период. Это включает как размещение войск союзных стран, так и поддержку боеспособности украинской армии.