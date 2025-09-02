Зеленский удачно "разводит" Трампа? Почему Украине выгоден отказ Путина от встречи

Российский диктатор очень боится взорвать свой "авторитет"

Обещанная Дональдом Трампом трехсторонняя встреча с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не состоится, потому что она грозит "авторитету" кремлевского диктатора. Однако Киев должен настаивать на трехсторонних переговорах.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, почему такая позиция Путина выгодна Украине.

По мнению политолога, для Путина это будет слом его "авторитета", ведь он так долго говорил, что в Украине якобы произошел переворот, поэтому глава государства — "нелегитимный".

— Путин считает Украину не субъектом, а объектом "распределения" между крупными государствами — ЕС, США и Россией. Поэтому я считаю, что он никуда не поедет по таким причинам. Поэтому Украина должна говорить, что очень хочет встречаться. Это очень удачная дипломатическая "разводка" Зеленского, который говорит, что очень хочет встречаться с Путиным, — подчеркнул политический эксперт.

По его словам, это позволяет Украине иметь сильные переговорные позиции с США, ведь отсутствие Путина на встрече — давление на Трампа.

— А дипломатическое давление всегда напоминает: видите, Путин не едет, давайте больше оружия. А подтекст такой, он вас не уважает, а не нас. А Трамп очень реагирует именно на такие манипуляции тщеславием, — говорит политолог.

По его мнению, посредством очень тонкой и эффективной манипуляции Украина может добиться многого. Кроме того, Киев может демонстрировать силу ударами ракет по целям в оккупированном Крыму и самой России.

— Мы видим системные и интенсивные удары и по Крыму, и по железной дороге [на Кубани]. Вот ночью снова влупили по НПЗ, и снова по железнодорожной станции. А это — паралич железнодорожных перевозок в очень активном [промышленном] регионе России, — говорит управляющий партнер НАГ.

По его словам, это позволяет более активно влиять на процессы России — прежде всего в экономике, политике и военной сфере. И означает паралич или по крайней мере осложнения в переброске войск и техники на Донбасс, поскольку это одна и та же железнодорожная ветка.

— Поэтому если Путин и дальше будет говорить о нелегитимности [Зеленского], кого же дураком выставляет? Трампа, — подытожил Тарас Загородний.

Напомним, ранее он прокомментировал "Телеграфу" требования Путина Трампу по Украине: не хватает губозакаточной машинки.