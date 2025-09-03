"Сможем договориться, если...". Путин цинично высказался о войне и встрече с Зеленским (видео)

Интересно, что глава Кремля назвал Зеленского "действующим главой администрации Украины"

Президент России Владимир Путин 3 сентября на пресс-конференции в Пекине сделал ряд заявлений об Украине и возможных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским после масштабного военного парада в Китае. Его комментарии сразу привлекли внимание соцсетей и СМИ.

"Телеграф" публикует основные положения политика.

Глава Кремля заявил, что Российская Федерация против вступления Украины в НАТО, но якобы не имеет "возражений" по поводу ее интеграции в Европейский Союз.

Говоря о возможных переговорах с украинским руководством, Путин отметил, что, мол, не исключал встреч с президентом Владимиром Зеленским, но подверг сомнению "смысл" таких контактов.

"Я не исключал встреч с Зеленским, но есть ли какой-то смысл в этих встречах?", — сказал Путин.

Российский политик цинично добавил, что если украинская сторона готова, переговоры по завершению войны могут состояться в Москве:

Если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится. Владимир Путин

Что касается территориальных вопросов, то Путин отметил, что они могут решаться в Украине путем проведения "референдума", однако для этого, по его мнению, нужно сначала отменить военное положение.

Если здравый смысл восторжествует, то договориться можно, если нет, то придется решать все вооруженным путем. Владимир Путин

Кроме того, лидер Кремля назвал Владимира Зеленского "действующим главой администрации Украины", комментируя его роль в переговорах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что перспективы Украины в войне с Россией определяются как ситуацией на фронте, так и уровнем международной поддержки. В то же время достижение реального мира возможно только при условии сочетания военных успехов, санкционного давления и скоординированных дипломатических усилий, заявил генерал армии Украины, экс-председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж.