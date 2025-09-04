"Они еще не готовы": Трамп пересмотрел свои взгляды на встречу Зеленского и Путина

Президент США убежден, что спасет миллионы жизней

Президент США Дональд Трамп убежден, что глава Украины Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин не готовы встретиться, но "что-то должно произойти". Американский лидер настроен оптимистично.

Об этом он заявил в интервью CBS News. Он подчеркнул, что остается преданным стремлению к приближению мирного соглашения между Россией и Украиной. Однако достаточно четко видит растущую неопределенность перспективы личных переговоров между обоими лидерами.

"Я наблюдал за этим, я видел это, и я говорил об этом с президентом Путиным и президентом Зеленским, – сказал Трамп в телефонном интервью. — Что-то должно произойти, но они еще не готовы. Но что-то должно произойти. Мы собираемся это сделать".

Трамп продолжает называть атаки по Украине резней, но убежден — "мы все устроим". Он добавил, что раньше считал это дело (мирное соглашение — ред.) легким, но оказалось, что договориться с Кремлем не так просто.

Президент США рассказал, что также наблюдал за визитом Путина в Китай и "понимает, почему он это делает". Более того, подчеркнул, что имеет "хорошие отношения со всеми".

"Мы узнаем, насколько они хороши, в течение следующей недели или двух", — добавил Трамп.

По его словам, основное дипломатическое решение войны в Украине — собрать лидеров обеих сторон в одной комнате и предложить им заключить соглашение в режиме реального времени. Такой подход, по мнению Трампа, требует терпения, поэтому иногда приходится "переждать".

"К счастью, у нас были очень хорошие дни, и как только я собираю их вместе в комнате или хотя бы заставляю их разговаривать, кажется, что все получается. Мы спасем миллионы жизней", — добавил Трамп.

