Почему украинцам рано готовиться к выборам: нардеп озвучила две причины

Объясняем, почему этот вопрос пока отложен.

Пока преждевременно говорить о выборах в Украине, уверена председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти нардепка Елена Шуляк. Сейчас важно закончить войну, ведь есть две важные причины, почему нельзя проводить до этого выборы.

Об этом она сказала в эфире День.LIVE. Шуляк акцентировала, что требуется не только подготовка законодательства. В Украине физически разрушены тысячи избирательных участков. Для того чтобы их открывать нужно понимание где это делать и насколько это место приспособлено для волеизъявления.

Вторая важная причина, почему о выборах говорить рано — люди, находящиеся на фронте. Это не только военные ВСУ, но и другие представители Сил обороны. Без этих людей проводить выборы нельзя, а их немало.

Эти люди точно имеют право и выбирать, и быть избранными Елена Шуляк, народный депутат

Послевоенный избирательный процесс также будет проводиться с большим трудом. Сейчас уже нарабатывается нужное законодательство, ведь сценариев окончания войны несколько и подготовиться нужно ко всем. Отдельным вопросом является голосование находящихся за рубежом украинцев. Важно, что пока есть военное положение — выборы в Украине невозможны.

