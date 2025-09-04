Украина готовится к выборам? Социолог указал на важные моменты

Разговоры о выборах в Украине не утихают

Выборы в Украине невозможны во время войны. Их просто невозможно провести по действующему законодательству и нет никаких признаков подготовки к волеизъявлению граждан.

Такое мнение в интервью "Украинской правде" высказал Игорь Гринив, народный депутат пяти созывов, социолог и стратег знаковых избирательных кампаний. Он напомнил, что во всем мире сентябрь является началом политического сезона.

Но у меня нет ощущения, что избирательная кампания или политическая борьба в Украине приобрели кульминационный характер или кульминационный момент Игорь Гринив

По его убеждению, сейчас вопрос выборов в Украине не стоит. Провести их по действующему закону просто невозможно, а другого не принимали. По словам социолога, по его информации, в Офисе президента продолжается подготовка нового закона о выборах, "но общественной легитимизации чего-то вроде выборов через "Дію" нет".

Поэтому я думаю, что выборы на сегодня есть: А) не ко времени; Б) не на повестке дня и В) я не вижу даже конкретных действий, свидетельствующих, что власть действительно начала избирательную кампанию Игорь Гринив

Как рассказывал "Телеграф", пока преждевременно говорить о выборах в Украине, уверена председатель комитета ВР по вопросам государственной власти нардепка Елена Шуляк. Сейчас важно закончить войну, ведь есть две важные причины, почему нельзя проводить выборы до этого.