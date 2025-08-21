Зеленский допустил выборы в Украине: какие планы у действующего президента

Назвал приоритет для страны сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы выборов в Украине. По его словам, приоритетом должно быть завершение войны, однако и здесь есть нюансы.

Об этом глава государства заявил на встрече с журналистами, где находился "Телеграф". Отмечается, что Зеленскому задали вопрос относительно выборов в Украине и планируются ли они вообще.

Он заявил, что был бы доволен, если бы выборы уже были. В таком случае они наконец положили бы конец этой теме и спекуляциям на ней. Но надо понимать, что именно сейчас это не принесет пользы государству, только потасовки, политические призывы и плакаты.

"Главное, чтобы они дали мне возможность закончить войну, а не раскололи государство до этого. Это единственная просьба ко всем желающим", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что хотя выборы в Украине сейчас невозможны из-за войны, в Верховной Раде уже готовят основу для их проведения после завершения боевых действий. Нужно изменять законодательство даже для проведения местных выборов. Что касается волеизъявления, то послевоенные выборы должны регулироваться отдельным законопроектом.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что вызовы, с которыми придется столкнуться стране после войны, будут в значительной степени зависеть от того, как именно она завершится. В то же время, по его словам, в Раде готовят несколько базовых сценариев, чтобы обеспечить гражданам право голоса.

