Залужного прочат в президенты, а он записал подкаст: что нового сказал железный генерал о войне и выборах

Новый подкаст Залужного сосредоточился на обсуждении образования

Военное образование в 90-е годы продолжало традиции советской армии. Кроме того, по словам Залужного, оно не всегда утоляло амбиции желающих стать профессиональными военнослужащими.

Об этом и других этапах своего обучения и карьеры экс-главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал в подкасте НУШ. "Телеграф" собрал основные его заявления:

"После выпуска было ощущение, пожалуй, неудовлетворенности полной гармонии собственных амбиций с полученными знаниями. Сугубо военной подготовки было маловато — это был фатальный период, когда государство переходило на болонскую систему";

"На четвертом курсе, когда я учился на командира общевойскового подразделения, пехота, я изучал теорию машин и механизмов. И мне до сих пор снится, что я не могу сдать этот предмет";

"В 2005 году, поступив в академию Вооруженных сил Украины, я выдохнул. Потому что я видел, что начинаю расти по должностям, а знаний о машинах и механизмах было недостаточно. Но первые полгода мы изучали только английский язык. Однако, нам там кувалдой и молотком вбивали в голову эти знания";

"Вот там нам быстренько мозги вправили. Это была первая заправка, скажем так, мозгов. Там классно прибивали эти знания, давая при этом абсолютную свободу. Они именно давали знания, в отличие от советской школы";

Обучение в Москве : "На то время я уже был командиром бригады — это ответственность, это люди. Этого времени достаточно, чтобы планировать дальнейшую судьбу. Трудные были времена. Тогда я получил предложение учиться в России, согласился. Скажем честно и по состоянию на сегодня, вся военная наука находится там. Я согласился, что буду поступать в эту академию. А когда уже нужно было ехать уже собирать вещи, ехать в Москву учиться, я узнал, что поехал другой человек вместо меня";

: "На то время я уже был командиром бригады — это ответственность, это люди. Этого времени достаточно, чтобы планировать дальнейшую судьбу. Трудные были времена. Тогда я получил предложение учиться в России, согласился. Скажем честно и по состоянию на сегодня, вся военная наука находится там. Я согласился, что буду поступать в эту академию. А когда уже нужно было ехать уже собирать вещи, ехать в Москву учиться, я узнал, что поехал другой человек вместо меня"; "Я сдал вступительные экзамены в академию Генерального штаба нашу, украинскую. И я очень благодарен судьбе, что все сложилось именно так";

"Военное образование должно держаться на трех китах. Первый кит — сугубо профессиональная подготовка. Человек должен быть профессионалом. То есть, он четко должен знать тактико-технические характеристики основных видов оружия, основы применения в тех или иных видах боя там и так далее. Второй кит — патриотическое воспитание. Это очень огромный аспект. Эта патриотическая составляющая должна строиться только на правильной трактовке истории. Третий кит, и очень важный для нас, подготовка по лидерству. Не тупо скопированный британский, американский вариант, проведена куча тренингов классных — нет. Лидерство строится совсем на других качествах с учетом нашего личного менталитета";

"Именно эта война, она должна остаться культом для будущих поколений. Этот культ этих защитников, он должен перенестись и в тот же предмет "Защита Отечества";

С Залужным пытался связаться вице-президент США

В начале марта, через несколько дней после громкого конфликта между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме, команда вице-президента США Джей Ди Вэнса пыталась установить контакт с Валерием Залужным. Бывший главнокомандующий ВСУ, который сейчас занимает должность посла Украины в Великобритании, якобы отказался выходить на связь после консультаций с руководителем Офиса президента.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на нескольких собеседников, знакомых с ситуацией. По их данным, Вэнс и его окружение пытались использовать дипломатические и другие каналы, чтобы организовать разговор с Залужным, будто бы рассматривая его как альтернативную политическую фигуру на фоне напряженных отношений с Зеленским. Однако посол отказался принять звонок.

Джей ди Вэнс / Facebook

Ему даже предлагал услуги советник Трампа

Залужный, которого многие в Украине и за рубежом рассматривают как потенциального будущего президента, официально не заявлял о политических амбициях. В то же время в украинское посольство в Лондоне регулярно наведываются политики, общественные деятели и представители бизнеса. Возможно, это не только аудиенции у украинского посла, но и попытки выведать его намерения или выразить поддержку.

Среди посетителей, по данным издания, были даже скандальные фигуры вроде бывшего советника Трампа и Виктора Януковича Пола Манафорта, который предлагал Залужному свои услуги в качестве политконсультанта. Предложение было отклонено.

Пол Монафорт

Частым гостем также якобы является руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По данным СМИ, прошлой осенью он предлагал генералу присоединиться к команде Зеленского, чтобы подготовить единый фронт на случай выборов. Залужный отказался, но пообещал не критиковать президента публично во время войны и предупредить команду Банковой, если примет решение идти в политику.

Андрей Ермак и Валерий Залужный / Telegram

Несмотря на такие заверения, в Киеве все больше убеждены, что бывший главнокомандующий готовится к политическому старту. Хотя выборы в Украине во время войны невозможны ни юридически, ни технически, социологические опросы свидетельствуют: в случае их проведения именно Залужный был бы единственным реальным конкурентом Зеленского.

Залужный VS Зеленский: за кого бы проголосовали украинцы

Если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский. В то же время на парламентских выборах первенство получила бы гипотетическая политическая сила под руководством бывшего главнокомандующего ВСУ и нынешнего посла в Великобритании Валерия Залужного.

Об этом свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг", проведенного по заказу Центра анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI) в период с 22 по 27 июля и обнародованные 18 августа. Согласно данным, 31 процент респондентов готовы проголосовать за Зеленского, 25 процентов — за Залужного, 6 процентов — за пятого президента Петра Порошенко, а 5 процентов — за начальника ГУР Кирилла Буданова.

Деятельность действующего президента в целом оценивают положительно: 33 процента выразили полное одобрение, еще 32 процента — частичное, тогда как 16 процентов категорически не поддерживают его политику.

Возможные результаты голосования на президентских выборах. Фото: опрос группы "Рейтинг"

В случае выборов в Верховную Раду 22 процента опрошенных готовы поддержать условную "партию Залужного". За "блок Зеленского" высказались 14 процентов, по 8 процентов готовы голосовать за партию "Азов" и "Европейскую солидарность", а за политическую силу под руководством Буданова — 7 процентов.

Возможные результаты голосования на парламентских выборах. Фото: опрос группы "Рейтинг"

По словам политолога Алексея Якубина, главным фактором для восприятия военных как потенциальных политиков станет то, как завершится война.

"Будет много зависеть от того, как закончится российско-украинская война, и будут ли украинцы готовы голосовать за военных, которые станут политиками. Или же они отдадут предпочтение политикам, которые обещают не допустить возвращения войны и предложат стратегии поствоенного восстановления", – отметил эксперт в комментарии "Телеграфу".

Алексей Якубин / Facebook

Якубин признал, что в Украине существует значительное количество ветеранов, которые могли бы поддержать партию военных, однако напомнил, что сейчас политического процесса нет. Он привел примеры других военачальников, которых социологи уже включают в опросники.

"Можем видеть, что социологи вставляют в свои исследования и других известных военных – например, Буданова или Билецкого. Но я еще раз подчеркну: те, кто относился к военной сфере, – это не политики. И очень важно, как общество будет воспринимать их в политической роли, учитывая в целом обесцененное отношение украинцев к политикам", – подытожил он.

"Уже сформировал команду": кто вошел в штаб Залужного

Американская журналистка Кэти Ливингстон в X (бывший Twitter) заявила, что Валерий Залужный якобы формирует собственный политический штаб. По ее словам, руководителем структуры стал бывший командующий Объединенными силами ВСУ и кум генерала Сергей Наев, а организационную часть кампании взяла на себя народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар, которая имеет значительный опыт работы с политиками на выборах.

Виктория Сюмар / Facebook

Отдельным направлением, по данным Ливингстон, занимается бывшая журналистка украинской редакции BBC Оксана Тороп, которой поручили медийное освещение кампании.

Впрочем, уже на следующий день упомянутые участники опровергли эту информацию. Оксана Тороп подтвердила сотрудничество с экс-главкомом, но отметила, что оно ограничивается помощью в коммуникации с медиа и не имеет отношения к созданию штаба. Виктория Сюмар также отбросила свое участие, назвав публикацию "вбросом"

.

Оксана Тороп / Facebook

Политолог Алексей Якубин объяснил, что Валерий Залужный сейчас выбрал выжидательную позицию, не давая четкого ответа относительно своих политических планов. По его мнению, такая неопределенность позволяет генералу оставлять открытым вопрос возможного перехода в политическую сферу, несмотря на отсутствие избирательного процесса.

"Сейчас из того, что я вижу, Залужный занимает такую выгодную, как он считает, позицию. То есть он публично не говорит "да" и публично не говорит "нет", избегая определенности. В политике это может означать, что по крайней мере идея может присутствовать. Не говорить ни "да", ни "нет", с расчетом досидеть до выборов. И я не исключаю, что сторонники Залужного или те, кто хотел бы влиться в его лагерь, ожидают от него решения по этому поводу", — отметил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что опыт Залужного остается скорее военным и дипломатическим, но не политическим.

"Он все же военный, а не политик. Даже сейчас, будучи на посту посла Украины в Великобритании, он является военным дипломатом, но не политиком. Это человек, который ориентируется на иерархию и выполнение указаний. Это очень важный момент, отличающий позицию Залужного от политиков. Он никогда не занимал политических должностей, и это может усложнить для него переход в политическое амплуа. Потому что успешный или популярный военный — еще не гарантия успешного политика", — объяснил Якубин.

Украина = Израиль? Какой политический курс выберет Залужный

В частных разговорах, как пишут СМИ, Залужный все же допускал размышления о политическом будущем. Близкие к нему люди говорят, что Залужный видит примером для Украины модель Израиля и готов позиционировать себя как сурового лидера военного времени, способного предложить народу "кровь, пот и слезы" в обмен на победу и безопасность.

В то же время он сомневается, готово ли общество принять настолько жесткие шаги. В феврале 2025 года после унизительного конфликта Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне американские политики заговорили о возможности смены украинского лидера.

Однако Залужный встретил Зеленского в Лондоне, пожал ему руку и написал в соцсетях: "Дорога впереди будет непростой, но вместе мы преодолеем все вызовы".

Эта осторожность не всегда нравится критикам Зеленского, которые видят в Залужном шанс на политические изменения. Одни убеждены, что он должен действовать решительнее, другие же считают, что генерал не пойдет против президента и согласится баллотироваться только в случае его ухода. В прошлом месяце Залужный приезжал в Киев на саммит послов, во время которого посетил Запорожское направление.

В это время столицу охватили протесты против правительственных планов по антикоррупционным органам. Часть политиков ожидала, что Залужный публично выступит против власти, но он промолчал.

Его советник Оксана Тороп объяснила: генерал последователен в позиции — во время войны не может быть разговоров о выборах.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк также подчеркнул, что в команде Зеленского рассматривают Залужного прежде всего как члена дипломатической службы: "Он — посол в важной стране. Политического процесса сейчас нет". Что произойдет, когда он возобновится, в Киеве прогнозировать не берутся.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный редко выносит на публику свою личную жизнь. Однако на днях бывший главнокомандующий ВСУ поделился историей о своей дочери Кристине.