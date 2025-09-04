Пехота будет уязвимой. Что станет барьером для россиян на Днепропетровщине

Преимущество окупантов исчезнет уже через месяц-два

На активизацию врагом боевых действий на админгранице Донецкой и Днепропетровской областей значительно влияет специфика местности. Там малые перепады высот по сравнению с Донбассом затрудняют использование тяжелой техники и продвижение пехоты для обеих армий.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов. Он объяснил роль зеленых посадок в этой ситуации.

— Одно дело — передвигаться между посадками или населенными пунктами, где относительно плотная застройка. И совсем другое — когда нужно преодолевать открытую степь. Там пехота становится очень уязвимой: тебя легко заметить, накрыть огнем и нанести урон. Поэтому наступление в таких условиях гораздо менее удобно и гораздо опаснее, — говорит он.

Посадки и лесные участки предоставляют врагу определенное укрытие и позволяют оставаться незаметными для украинских дронов.

Однако, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, это преимущество со временем исчезнет — осенью, когда листья опадут, наблюдения и удары станут более точными. Напомним, сейчас оккупанты пытаются закрепиться в лесах возле Филии.

Наступление противника на лесничество у н.п. Филия

По словам спикера ОСУВ "Днепр", сейчас интенсивность боевых действий не столь высока, чтобы проводить параллели с Серебрянским лесом в Луганской области, где бои продолжаются в течение всего полномасштабного вторжения, и уже выжжен артиллерией.

Впрочем, Коваленко убежден: там, где ведутся бои и применяются все средства поражения, прежде всего артиллерия, подобные последствия неизбежны.

– Реки являются основным барьером, который может остановить российское движение и расширение зон контроля, – пояснил он в комментарии "Телеграфу".

Напомним, ранее он предположил, что убийствами известных украинских патриотов Россия будет компенсировать провал летнего наступления.