Пехота будет уязвимой. Что станет барьером для россиян на Днепропетровщине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Преимущество окупантов исчезнет уже через месяц-два
На активизацию врагом боевых действий на админгранице Донецкой и Днепропетровской областей значительно влияет специфика местности. Там малые перепады высот по сравнению с Донбассом затрудняют использование тяжелой техники и продвижение пехоты для обеих армий.
Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов. Он объяснил роль зеленых посадок в этой ситуации.
Больше читайте в публикации: "Россияне штурмуют степи и леса: что ждет Днепропетровщину осенью".
— Одно дело — передвигаться между посадками или населенными пунктами, где относительно плотная застройка. И совсем другое — когда нужно преодолевать открытую степь. Там пехота становится очень уязвимой: тебя легко заметить, накрыть огнем и нанести урон. Поэтому наступление в таких условиях гораздо менее удобно и гораздо опаснее, — говорит он.
Посадки и лесные участки предоставляют врагу определенное укрытие и позволяют оставаться незаметными для украинских дронов.
Однако, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, это преимущество со временем исчезнет — осенью, когда листья опадут, наблюдения и удары станут более точными. Напомним, сейчас оккупанты пытаются закрепиться в лесах возле Филии.
По словам спикера ОСУВ "Днепр", сейчас интенсивность боевых действий не столь высока, чтобы проводить параллели с Серебрянским лесом в Луганской области, где бои продолжаются в течение всего полномасштабного вторжения, и уже выжжен артиллерией.
Впрочем, Коваленко убежден: там, где ведутся бои и применяются все средства поражения, прежде всего артиллерия, подобные последствия неизбежны.
– Реки являются основным барьером, который может остановить российское движение и расширение зон контроля, – пояснил он в комментарии "Телеграфу".
Напомним, ранее он предположил, что убийствами известных украинских патриотов Россия будет компенсировать провал летнего наступления.