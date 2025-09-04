Піхота буде вразливою. Що стане бар’єром для росіян на Дніпропетровщині

Перевага окупантів зникне вже за місяць-два

На активізацію ворогом бойових дій на адмінкордоні Донеччини та Дніпропетровщини значно впливає специфіка місцевості. Там малі перепади висот порівняно з Донбасом ускладнюють використання важкої техніки та просування піхоти для обох армій.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов. Він пояснив роль зелених посадок у цій ситуації.

Більше читайте у публікації: "Росіяни штурмують степи та ліси: що чекає Дніпропетровщину восени".

— Одна справа — пересуватися між посадками чи населеними пунктами, де є відносно щільна забудова. І зовсім інша — коли потрібно долати відкритий степ. Там піхота стає дуже вразливою: тебе легко помітити, накрити вогнем і завдати втрат. Тому наступ у таких умовах набагато менш зручний і набагато небезпечніший, — каже він.

Посадки та лісові ділянки надають ворогу певне укриття та дозволяють залишатися непомітними для українських дронів.

Проте, за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, ця перевага з часом зникне — восени, коли листя опаде, спостереження й удари стануть точнішими. Нагадаємо, зараз окупанти намагаються закріпитися у лісах біля Філії.

Наступ супротивника на лісництво біля н.п. Філія

За словами речника ОСУВ "Дніпро", наразі інтенсивність бойових дій не настільки висока, щоб проводити паралелі із Серебрянським лісом в Луганській області, де бої тривають протягом всього повномасштабного вторгнення, і який вже геть випалений артилерією.

Утім, Коваленко переконаний: там, де точаться бої та застосовуються всі засоби ураження, передусім артилерія, подібні наслідки є неминучими.

— Річки є основним бар’єром, який може зупинити російський рух і розширення зон контролю, — пояснив він у коментарі "Телеграфу".

Нагадаємо, раніше він припустив, що вбивствами відомих українських патріотів Росія компенсуватиме провал літнього наступу.