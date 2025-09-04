У россиян на фронте появились дополнительные ресурсы. Грозит ли нам прорыв к Днепру?

Оккупанты подняли шум о "западе" на Днепропетровщину

На Новопавловском направлении Днепропетровской области интенсивность вражеских атак продолжает усиливаться. Это объясняется тем, что у противника есть "избыточные ресурсы", которые он готов показательно стачивать о Днепропетровщину.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов. Он объяснил, зачем это оккупантам.

По его словам, речь идет не о больших силах, а скорее о попытках занять небольшую территорию и создать медийный эффект.

— О прорыве к Днепру вообще не может быть речи — это нереально с учетом привлеченных сил и расстояния. Основная активность врага сейчас сосредоточена на Покровском направлении, — объясняет военный.

Новопавловское направление 1 сентября 2025 года. Карта: ISW

По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, россияне имеют еще одну задачу тактического характера: выход на междуречья Вороной и Волчьей, чтобы сформировать охват направления на Гуляйполе с севера и востока и возможно продвижение на Запорожскую область через населенный пункт Покровское, что на Днепропетровщине.

Поселок Покровское. Карта: DeepState

— Масштабную оккупацию они не планируют. Это больше относится к информационно-психологическим операциям, дескать, "мы выходим на Днепропетровщину". Фактически же это связано с необходимостью выполнить конкретные задачи группы действующих в этой зоне войск, — рассказал обозреватель в комментарии "Телеграфу".

