У россиян на фронте появились дополнительные ресурсы. Грозит ли нам прорыв к Днепру?
Оккупанты подняли шум о "западе" на Днепропетровщину
На Новопавловском направлении Днепропетровской области интенсивность вражеских атак продолжает усиливаться. Это объясняется тем, что у противника есть "избыточные ресурсы", которые он готов показательно стачивать о Днепропетровщину.
Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов. Он объяснил, зачем это оккупантам.
По его словам, речь идет не о больших силах, а скорее о попытках занять небольшую территорию и создать медийный эффект.
— О прорыве к Днепру вообще не может быть речи — это нереально с учетом привлеченных сил и расстояния. Основная активность врага сейчас сосредоточена на Покровском направлении, — объясняет военный.
По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, россияне имеют еще одну задачу тактического характера: выход на междуречья Вороной и Волчьей, чтобы сформировать охват направления на Гуляйполе с севера и востока и возможно продвижение на Запорожскую область через населенный пункт Покровское, что на Днепропетровщине.
— Масштабную оккупацию они не планируют. Это больше относится к информационно-психологическим операциям, дескать, "мы выходим на Днепропетровщину". Фактически же это связано с необходимостью выполнить конкретные задачи группы действующих в этой зоне войск, — рассказал обозреватель в комментарии "Телеграфу".
