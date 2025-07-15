Хотела стать "Супермамой", а подставила мужа-прокурора: как одно телешоу разрушает карьеру (фото)

Вот какая цена популярности

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров начала процедуру увольнения заместителя руководителя Специализированной экологической прокуратуры Александра Малеева. Причиной стало возможное сокрытие в декларации аренды недвижимости и расходов, не соответствующих официальным доходам должностного лица.

О нарушении стало известно после участия супруги прокурора в популярном телешоу "Супермама" сообщает Следствие.Инфо. Журналисты установили, что Малеев не указал в годовой декларации аренду элитного дома площадью 130 квадратных метров в Буче, стоимость которого может составить около 3 тысяч долларов в месяц.

Информацию о роскошном жилище раскрыла Анна Малеева, приняв участие в ноябре 2024 года в телепроекте "Супермама". Женщина похвасталась просторным домом и отметила, что не интересуется стоимостью жилья.

Александр Малеев в шоу "Супермама". Скриншот с видео

"Этот дом мы снимаем, 130 квадратных метров", — хвастается Анна Малеева. Участница также сообщила, что их семья живет в двух городах – Киеве и Одессе. Муж работает в Киеве и пытается на выходные приезжать в Одессу. Жена с детьми раз в месяц приезжает в Киев. И в Одессе, и в Киеве семья имеет помощницу по дому.

Бывшая и нынешняя жена — подруги

Дом, который арендует Малеев. Скриншот с видео

В том же шоу появилась бывшая супруга прокурора Татьяна Малеева. Она рассказала, что Александр Малеев арендует для нее и детей квартиру за 15 тысяч гривен ежемесячно и дополнительно предоставляет еще 30 тысяч гривен. Эти расходы также отсутствуют в декларации должностного лица.

Семья Малеевых с детьми. Скриншот с видео

Журналисты выяснили дополнительные нарушения. Дом, где проживают супруги Малеевые, расположен на территории природно-заповедного фонда, где строительство запрещено законом. Парадокс состоит в том, что как раз управление Малеева отвечает за соблюдение норм в таких охранных зонах.

Анна Малеева также рассказала в шоу о поездке в Америку на последнем месяце беременности, где родила дочь — теперь гражданку США. Женщина утверждает, что оплатила только перелет, а расходы на роды и проживание покрыло американское правительство. В декларации Александра Малеева эти расходы не зафиксированы.

Татьяна Малеева представляет дом другим мамам в шоу. Скриншот с видео

А что есть в декларации

Согласно официальной декларации с 2014 года, Малеев владеет двумя квартирами и нежилым помещением в Одессе, арендует квартиры в Киеве и Одессе.

Из декларации Александра Малеева

В апреле 2025 г. он завершил строительство еще одной квартиры в Одессе. Чиновник также имеет три автомобиля: HYUNDAI SANTA FE совместно с бывшей женой, арендованный FORD FIESTA, а его нынешняя жена пользуется NISSAN TEANA.

Декларация Александра Малеева

Декларация Малеева

Официальная зарплата прокурора в Офисе генпрокурора за 2024 год составила 1 миллион 344 тысяч 98 гривен, дополнительно он получил 15 тысяч 52 гривны страховых выплат. На банковских счетах у него хранится более 560 тысяч гривен, наличными — 2 тысячи 500 долларов.

Квартира в декларации Малеева

Объекты незавершенного строительства в Малееве

Транспорт в декларации Малеева

Кстати, Александр Малеев прокомментировал скандал, заявив, что дом в Буче якобы не принадлежит его семье, а был взят в долг у родственников для съемок шоу (хотя жена говорит, что дом арендуют). Чиновник утверждает, что его бывшая и нынешняя жены самостоятельно зарабатывают на жизнь, а участие в "Супермаме" должно было популяризировать идею "сообщества" и продвигать книгу его эксдружины.

Ранее "Телеграф" также писал, что журналиста Богдана Буткевича "уволили из ГУР" после критики Безуглой. Об этом заявила супруга.