Видео с ежами-бандитами насмешило сеть: кот удивлен больше всего (видео)

Ежи или рэкетиры? А может, давние друзья?

Ежи могут создать настоящую собственную "банду", чтобы отобрать еду у других животных. Подобное поведение ежей показала владелица приюта "Вольер №1" Лилия Емельяненко

На видео кошка пытается привлечь внимание к тому, что ее тарелки с едой оккупировали три колючих животных. Однако Лилия Емельяненко отметила, что ежики здесь родились и постоянно питаются вместе с кошкой.

Пользователи сети выразили свое восхищение подобной ситуацией и отнеслись к ней с юмором. Они также поделились несколькими историями о коммуникации их кошек и ежей.

Есть и кошки, специально "загоняющие" ежей поесть

В то же время, некоторые предупреждали о риске бешенства, ведь ежи его переносят.

Кошачий корм или яблоки: что едят ежи

Ежи всеядные животные, но большей частью питаются в природе насекомыми, дождевыми червями, ящерицами, мышами, яйцами птиц. Так что образ из рекламы "ежика с яблоком" не совсем реалистичен. В неволе ежиков кормят мелко порезанным вареным мясом, яйцами, кормом для кошек. Важно, чтобы он был качественным.

Ежи — такие животные, которые за один раз могут съесть количество пищи, равное трети собственного веса. Сейчас у них аппетит еще лучше, ведь для того, чтобы ежик безопасно ушел в зимнюю спячку, он должен весить более 500 г.

